Kurti se nakon prvih rezultata zahvalio građanima i dijaspori

Slušaj vest

Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je na večerašnjoj sednici novu vladu koju će predvoditi predsednik pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti. Za novu vladu glasalo je 66 poslanika, 49 je bilo protiv, a nije bilo uzdržanih.

U vladi privremenih institucija ministar spoljnih poslova je Gljauk Konjufca, ministar odbrane Ejup Maćedonci, ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja, a ministarka pravde Donika Gervala.

Ministar obrazovanja je Hajrula Čeku, ministar lokalne samouprave Eljbert Krasnići, a ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić.

Predstavnik Srpske liste Igor Simić najavio je tokom rasprave da ta stranka neće podržati izbor nove vlade i istakao da se u izlaganju Kurtija u kojem je predstavio sastav vlade nigde ne spominju Srbi.

Simić je naglasio da Srbima na Kosoviu i Metohiji čak ni ustavom garantovana prava nisu zagarantovana.

Takođe je kritikovao predlog da Nenad Rašić bude ministar za zajednice i povratak, ističući da je Rašić svoj mandat dobio na biračkim mestima gde nema Srba i da on ne može da predstavlja Srbe.