Slušaj vest

Za blokaderske medije Dragana Šolaka, Kosovo je nezavisna država. To vidimo i iz teksta pod naslovom "Albanski ministar najavio prvu trilateralnu vojnu vežbu Albanije, Kosova i Hrvatske", objavljenoj na portalu Nova.rs, u kojem se prema Kosovu odnose kao prema nezavisnoj državi.

Nigde u tekstu ne pišu "Priština" umesto "Kosovo", nigde ne pišu "tzv. Kosovo" ili "Kosovo i Metohija".

blokaderi
Foto: Screenshot

- Ministar odbrane Albanije Piro Vengu najavio je danas da će tokom 2026. godine biti održana prva trilateralna vojna vežba Albanije, Kosova i Hrvatske, u okviru sporazuma o saradnji potpisanog prošle godine - napisano je u lidu, a ceo tekst je u istom maniru.

Ovo je još jedna potvrda blokaderske politike - za njih je južna srpska pokrajina zapravo nezavisna država.

Ne propustitePolitikaNAKON NABAVKE ORUŽJA, PLANIRAJU VOJNU VEŽBU! Nove pretnje po Srbiju: Vojni savez Albanije, Hrvatske i Prištine ide korak dalje u sprovođenju opasnih namera
vojni savez.jpg
PolitikaNOVE PRETNJE I OPASNOSTI ZA SRBIJU Ministarstvo odbrane o sastanku Albanije, Hrvatske i Prištine u Skadru: Vojni savez kao faktor pritiska i bezbednosni izazov
ban_1697_1751627117.jpg
PolitikaPAKT PROTIV SRBIJE! U Skadru počeo trilateralni sastanak Albanije, Hrvatske i Prištine o vojnoj saradnji, evo šta navode kao cilj susreta
Andrej Plenković.jpg
PolitikaBLOKADERI VEĆ SADA SPREMAJU TEREN ZA LAŽIRANJE IZBORA! Unapred grade narativ o "izbornoj krađi“, kako bi pokušali na protestima da ospore realnu volju građana
studenti blokaderi Aleksandar Vučić Danas