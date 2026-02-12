Slušaj vest

Za blokaderske medije Dragana Šolaka, Kosovo je nezavisna država. To vidimo i iz teksta pod naslovom "Albanski ministar najavio prvu trilateralnu vojnu vežbu Albanije, Kosova i Hrvatske", objavljenoj na portalu Nova.rs, u kojem se prema Kosovu odnose kao prema nezavisnoj državi.

Nigde u tekstu ne pišu "Priština" umesto "Kosovo", nigde ne pišu "tzv. Kosovo" ili "Kosovo i Metohija".

Foto: Screenshot

- Ministar odbrane Albanije Piro Vengu najavio je danas da će tokom 2026. godine biti održana prva trilateralna vojna vežba Albanije, Kosova i Hrvatske, u okviru sporazuma o saradnji potpisanog prošle godine - napisano je u lidu, a ceo tekst je u istom maniru.