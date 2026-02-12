Slušaj vest

Blokaderski mediji Dragana Šolaka promenili su narativ u vezi sa odgovornošću lekara u slučaju smrti četvorogodišnje devojčice iz Čačka, koja je preminula nakon operacije krajnika, čim se utvrdilo da je lekar koji ju je lečio - blokader.

Tako je "Danas" objavio tekst pod naslovom "Nije svaka smrt lekarska greška", sa nadnaslovom "Smrtni ishod operacije krajnika kod četvorogodišnje devojčice u Opštoj bolnici u Čačku ponovo otvorio 'Pandorinu kutiju'".

Inače, blokaderi su danima vodili kampanju i za smrt devojčice pokušavali da optuže Srpsku naprednu stranku, a zatim se otkrilo da je lekar koji je operisao devojčicu zapravo podržava blokadere.

Naime, doktor V.M, specijalista ORL, bio je na konačnom spisku lekara koji su podržali blokadere.

Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da se politika blokadera svodi na to da zloupotrebljavaju svaku tragediju i da joj daju bilo kakav politički kontekst.