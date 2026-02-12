Slušaj vest

Aleksandar Ivanović, poslanik Miroslava Aleksića, iz Narodnog pokreta Srbije, potvrdio je pisanje Kurira o novoj taktici koju opozicija trenutno koristi kako bi se vratila na političku scenu - pa pored pokušaja infiltriranja svojih aktivista na fakultete i napada na plenume - ne odustaje od plasiranja lažnih informacija pa - što bi rekli konobari - APP "ako prođe - prođe".

Nsime, Ivanović je gostovao na N1 i optužio vlast, tačnije njihove pristalice da su nasilni!

"Dakle, užasno veliki problem je što se taj kriminal prelio na ulice, što oni bacaju bombe, pale lokale, pucaju na ljude", rekao je Ivanović.

Međutim, to je istina samo ako pod "oni" misli na blokadere koji su radili sve navedeno.

Pa, krenimo redom.

Naime, 5. novembra 2024. godine organizovan je nasilan protest u režiji opozicije u Novom Sadu.

Pristalice opozicije su snimljene kako razbijaju staklo na Gradskoj kući i nogama šutiraju i pokušavaju da razvale vrata.

U jednom trenutku, oni su ubacili upaljenu baklju u sam objekat, nakon čega je unutra buknuo požar.

Avgusta prošle godine okupili su se blokaderi u Valjevu i razbili i zapalili kafić samo zato što misle da je vlasnik tog lokala na bilo koji način povezan sa Srpskom naprednom strankom.

Razbijaju i pale i javnu i privatnu imovinu kako im se prohte, uverenі da im je sve dozvoljeno. A istina je da vlasnik tog kafića nije ni član SNS-a, a kamoli funkcioner!

Vrhunac blokaderskog ludila dostigao je vrhunac u oktobru 2025. godine, kada su blokaderi izveli oružane napade sa umalo kobnim posledicama.

Tada je ranjen Milan Bogdanović u napadu ispred Narodne skupštine, kada je pogođen metkom u nogu, a Vladan Anđelković (70) uhapšen je zbog sumnje da je počinilac.

Samo mesec dana kasnije, 30. novembra, napadač blokader Damjan P. iz Subotice je oko 4 sata ujutru preskočio ogradu kod Skupštine Srbije i naneo nožem ubodnu ranu čoveku u Pionirskom parku.

I ništa od toga Aleksićev poslanik u svom gostovanju na N1 nije pomenuo niti analizirao, već je bez ikakvih dokaza, nekoliko poslednjih incidenata u Beogradu - ne navodeći ni imena vinovnika tih incidenata - pripisao pripadnicima aktuelne vlasti.

Pa - APP. Ako prođe - prođe!