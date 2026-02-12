Slušaj vest

Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije, poručio je da je stanje u opoziciji katastrofalno.

On je gostovao na N1 u emisiji "Dan uživo" gde je najpre "pecnuo" profesora Jova Bakića, čoveka koji je nekada hvalio politiku Aleksandra Vučića, a danas u nastupima uzvikuje da će pristalice vladajuće stranke dinstati, pržiti, peći na ražnju...

- Iskoristiću izraz Jove Bakića, poslednjih šest, sedam meseci Vučić dinsta nas, ne obrnuto. Uopšte mi se ne sviđa ta terminologija. Njemu je trend opadanja zaustavljen, a ovde se dinsta, kuva, krčka i gloži unutar antirežimskog bloka - rekao je Vukadinović i između redova ponizio Bakića.

Tu se nije zaustavio, već je pred šokiranom voditeljkom nastavio da kritikuje blokaderski pokret.

- Blok vlasti je kompaktan i homogen, a protivnici vlasti deluju katastrofalno. Tu se više ne zna ko je sa kim u svađi i to nije samo na društvenim mrežama! Vlast se stabilizovala i nije ugrožena, ne postoji tendencija pada rejtinga. Tendencija urušavanja vlasti je zaustavljena, a protesti blokadera očigledno u opadanju i povlačenju - dodao je Vukadinović.

Poručio im je i da ultimativni zahtevi za izborima ne piju više vodu.

- Oni su ušli u političku arenu, ušli su kasno sa ultimativnim zahtevima, a ja ne volim to prema bilo kome. To je možda prošle godine u ferbuaru imalo smisla, posle juna kad su ušlo sa tom pričom teško da pije vodu - zaključio je Vukadinović.