Slušaj vest

Ona je komentarisala objavu jednog korisnika društvene mreže X, koji je objavio fotografiju predsednika i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova.

- Kada sam početkom godine rekla da je krenula do sada najmonstruoznija kampanja potpune dehumanizacije Aleksandra Vučića, očigledna i po tome što su ga napadali i tokom najvećih pravoslavnih praznika, kada se u principu vreme koristi za poruke mira i ljubavi, nisam mogla ni da pomislim da će njihova monstruoznost i bolesna mržnja dostići ovakav nivo - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.

Zapitala je da li je ovo Srbija koju želimo, i čime je Aleksandar Vučić ovo zaslužio.