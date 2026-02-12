Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas jednodnevnu posetu Ankari, a na aerodromu ga je dočekao ministar industrije i tehnologije Turske Mehmet Fatih Kadzir.

Predsednik Vučić će se kasnije sastati sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom u Predsedničkoj palati.

Takođe, planiran je i plenarni sastanak delegacija dveju država.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar bez portfelja zadužen za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti Usame Zukorlić, ministarka privrede Adrijana Mesarović i pomoćnik ministra odbrane Nenad Radomirović.

Inače, bilateralni odnosi dve zemlje beleže uzlazni trend u ekonomskoj saradnji. Pored ekonomije, saradnja je razvijena u gotovo svim oblastima od zajedničkog interesa, od saradnje u oblasti energetike i infrastrukture, do saradnje u oblasti turizma, kulture, prosvete i slično.

Trgovinska razmena u 2025. godini između dve zemlje je bila skoro 3,5 milijarde američkih dolara, pokazuju poslednji podaci.

Od toga, izvoz Srbije u Tursku je bio 1,2 milijarde dolara, dok je ostalo bio uvoz iz Turske. Ključni proizvodi koje smo izvozili su bakar, gume i prehrambeni prozvodi.

U oktobru 2017. godine, uspostavljen je Visoki savet za saradnju između Srbije i Turske kojim predsedavaju predsednici dveju država, a u čijem radu učestvuju i resorni ministri dve vlade.

Do sada su odrzana četiri sastanka Visokog saveta za saradnju, a poslednji je bio u Beogradu u oktobru 2024.godine, tokom posete turskog predsednika Srbiji. Tom prilikom je potpisano u 11 bilateralnih međunarodnih ugovora.

Investicije turskih kompanija u Srbiji u poslednjih nekoliko godina se intenziviraju sa perspektivom daljeg rasta, turske kompanije zapošljavaju vise hiljada ljudi u našoj zemlji.

Vučić i Erdogan su od 2017. godine imali 14 susreta, uključujući posete i susrete na marginama međunarodnih skupova.

Ovo je od 2017. godine osma poseta predsednika Vučića Turskoj, a od 2017. godine bile su tri posete turskog predsednika Erdogana Srbiji, od kojih je poslednja bila 2024.godine.

