Ministar finansija Siniša Mali objavio je na TikToku video snimak sa MMA borcem Islamom Mahačevim.

- Brate, čuo sam da si ti Ajronmen, hajde da vidimo koliko si jak - rekao je Mahačev, nakon čega je usledilo obaranje ruku uz nerešen rezultat.

- Jesam li spreman za Dagestan ili ne? - upitao je ministar.

- Moraš da dođeš u Dagestan na 2-3 godine - kazao je Mahačev.

- 2-3 godine, moram da vežbam - rekao je Mali.

MMA borac je zatim poklonio potpisan šorts ministru Malom.

- Ovo je specijalni šorts, koji je najprodavaniji u SAD, to je šorts sa mojim imenom i prezimenom, ovo su dagestanske planine i takođe dagestanski bodež - objasnio je Mahačev.

- Znači, ako se pojavim u ovom šortsu... - kazao je Mali.

- Bićeš broj 1 - odgovorio je MMA borac.

- Ne, ja sam broj 2 pošto si ti broj 1 - rekao je ministar.