Blokaderski pokret prevršio je sve mere zdravog razuma, a koliko su izgubili kompas govori to što su crno na belo priznali da imaju listu za odstrel!

Naime, Akademski plenum kreirao je zajedno sa IT blokadom bazu nasilja imena koja im se ne sviđaju - "Za dan posle" (?!), a to su sa ponosom otkrili nakon što je izabrana nova direktorka RTS.

U saopštenju Akademskog plenuma navodi se da su u bazi "Za dan posle" evidentirani slučajevi za koje autori smatraju da predstavljaju oblike institucionalnog pritiska i nasilja, a među njima je i Manja Grčić?!

Tekst na Novoj o bazi nasilja blokadera Za dan posle Foto: Printscreen Nova

Naravno, ovu vest, gde Akademski plenum i IT blokada daju sebi za pravo da uopšte komentarišu ko je podoban, a ko ne, za funkcije i ozbiljne poslove kojima nisu prišli, sa ponosom su preneli blokaderski mediji Nova S i N1.

Koliko god ovo zvučalo neverovatno, kada se premota film zapravo je i te kako očekivano!

Tekst na N1 o bazi nasilja blokadera - Za dan posle Foto: Printscreen N1

Više puta su najavljivali i demonstrirali nasilje, a jedan od najšokantnijih ispada dogodio se nedavno.

Na omanjem skupu u Čačku u januaru, blokaderka Ljiljana Bralović izrekla je stravične pretnje svima koji se ne slažu sa njihovom politikom zaustavljanja Srbije.

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona.

I sada je jasno ono na šta smo sve vreme upozoravali - da će blokaderi sve što im nije po volji "čerečeti i jahati", baš kao što je njihova uzdanica Bralovićka i najavila.

A plenum koji sebe zove akademski je bez trunke sramote javno objavio svoju bazu nasilja "Za dan posle".