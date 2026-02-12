Slušaj vest

Vojni savez koje su napravile Slovenija, Hrvatska, Albanija i teritorija Kosovo je savez protiv Srba gde god oni da žive, savez za obuzdavanje Srbije, to je priprema za napad na dva fronta na našu zemlju. Vreme ja da Srbija preispita svoju politiku. Moram da pitam našu državu šta čeka, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin

Vulin je upitao "kad će se vojni predstavnici Albanije i Hrvatske u Srbiji proglasiti personama non grata?" i dodao da "mi treba da dobro preispitamo šta će nam šiptarski oficir za vezu. Šta će on još ovde posle ovakvih akcija protiv Srbije i srpskog naroda? Da preispitamo mi i šta ćemo u Partnerstvu za mir ako se članice NATO pakta spremaju da nas napadnu?"

Ističući u jutarnjem programu televizije Pink. da je Srbija vojno neutralna zemlja, članica Partnerstva za mir, koje nikako ne prejudicira članstvo u NATO paktu, Vulin pita da li smo sigurni da treba da nastavimo sa bilo kakvim integracijama i da podižemo nivo interoperabilnosti sa zemljama koje će da nas napadnu.

"Da li Hrvatska pravi ovaj pakt protiv Austrije? Mađarske? Koga će da napadne? Šta onda mi radimo? Koje su naše reakcije?"

Skrećući pažnju na to da je ovaj vojni sporazum i priprema za napad na dva fronta, Vulin je izjavio da ukoliko Kurti počne da proteruje srpsko stanovništvo sa Kosova i Metohije a mi reagujemo možemo biti napadnuti i sa severozpada i da će Srbija tad biti u situaciji u kojoj će reći - opkoljeni smo, ne možemo da reagujemo.