Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga u Ankari, gde boravi u jednodnevnoj poseti, očekuju važni razgovori sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Danas me u Ankari očekuju važni razgovori sa predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom o temama od obostranog značaja za naše zemlje i narode - napisao je Vučić na Instagramu.

Uveren sam da će ova poseta doprineti daljem jačanju odnosa Srbije i Turske, kao i produbljivanju ekonomske saradnje, investicija i zajedničkih projekata, dodao je on.