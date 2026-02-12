VUČIĆ SE OGLASIO IZ ANKARE: Očekuju me važni razgovori s Erdoganom, uveren sam da će ova poseta doprineti daljem jačanju odnosa Srbije i Turske (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga u Ankari, gde boravi u jednodnevnoj poseti, očekuju važni razgovori sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.
- Danas me u Ankari očekuju važni razgovori sa predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom o temama od obostranog značaja za naše zemlje i narode - napisao je Vučić na Instagramu.
Uveren sam da će ova poseta doprineti daljem jačanju odnosa Srbije i Turske, kao i produbljivanju ekonomske saradnje, investicija i zajedničkih projekata, dodao je on.
- Razgovaraćemo i o regionalnim pitanjima, stabilnosti na Balkanu i svim drugim izazovima sa kojima se suočavamo u složenim globalnim okolnostima. Nastavljamo da gradimo partnerstvo zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i jasnoj viziji budućnosti u kojoj saradnja i dijalog ostaju ključni principi naše politike - podvukao je predsednik.