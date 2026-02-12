Slušaj vest

Nastavlja se rat među blokaderima! Ovoga puta su "odmerili snage" bivši visoki funkcioner Demokratske stranke (DS) Goran Ješić i članica Predsedništva DS Biljana Stojković.

Naime, Stojković je rekla da opozicija radi sve kako bi oborila snagu studentske liste, "zaboravljajući" da je i ona deo opozicije!

- Problem je u tome što opozicija radi sve što je u njihovoj moći da obore snagu SL. Mislim da je to i vama jasno. Konačno, intenzivno učestvujete u tome - napisala je ona na Iksu.

Ubrzo je usledio odgovor Ješića, koji je na ovoj mreži upisan pod nadimkom "Užička republika".

- DS postao deo vladajuće većine (vlasti) pa u trećem licu pominje opoziciju? Pobogu, pa šta ste Vi draga Biljana Stojković ako su oni zli opozicija? - napisao je Ješić.

Ovo je samo poslednji u nizu sukoba u blokaderskim redovima, kao i još jedna potvrda da među blokaderima vlada totalno rasulo.

