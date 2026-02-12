Slušaj vest

U amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u toku je radni, konsultativni sastanak političkih i institucionalnih predstavnika srspkog naroda sa Кosova kojem prisustvuju odbornici deset skupština opština sa srpskom većinom, gradonačelnici deset opština sa srpskom većinom, predstavnici obrazovnog i zdravstvenog sistema, kao i izabrani poslanici srpskog naroda.

Sastanku prisustvuju predsednik Srpske Liste Zlatan Elek i članovi predsedništva stranke, gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom, rektor Univerziteta u Prištini Nebojša Arsić, kao i dekani fakulteta prištinskog univerziteta...

Kako je najavljeno, na sastanku će biti reči o političko-bezbednosnoj situaciji na Kosovu u svetlu najava o primeni zakona o strancima i o motornim vozilima, što se, kako se ističe, tumači kao direktan progon i obespravljivanje srpskog naroda.

Sastanak je počeo u 12 sati.

Priština je najavila da će 15. marta početi primena zakona o strancima i o vozilima, a član Predsedništva Srpske liste Igor Simić već je upozorio da će, ukoliko Zakon o strancima stupi na snagu 15. marta na način na koji, kako kaže, planira režim Aljbina Kurtija, to predstavljati administrativni način za etničko čišćenje Srba sa Kosova.

U međuvremenu, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković uputio je pismo predstavnicima međunarodne zajednice u kojem je upozorio na pokušaj da se onemogući rad Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji funkcioniše u srpskom sistemu, ukazujući da se time šalje poruka Srbima i drugim nealbancima, ali i međunarodnoj zajednici, da su spremni da dovrše ono što su započeli u martu 1999. i 2004. godine.