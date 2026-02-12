Slušaj vest

Tim povodom studenti blokaderi najavili su šetnju do logora "Crveni krst", uz polaganje venca i obraćanje javnosti, navodeći da je reč o odavanju počasti žrtvama fašističkog terora.

Povodom najavljenog skupa oglasio se istoričar prof. dr Dejan Antić, potpredsednik Pokreta za narod i državu u Nišu, koji je poručio da svako dostojanstveno i iskreno obeležavanje stradanja u Drugom svetskom ratu zaslužuje poštovanje, ali da u konkretnom slučaju, kako je naveo, "nije reč o pijetetu, već o pokušaju političke instrumentalizacije jednog od značajnih datuma u istoriji Niša".

- Proboj logoraša 1942. godine bio je čin herojstva i simbol otpora nacističkom zlu. Međutim, blokaderi 12. februar pokušavaju danas da pretvore u političku pozornicu za sticanje jeftinih poena, pozivajući se na antifašističke vrednosti. Kakve njihove crne antifašističke vrednosti? Antifašizam podrazumeva poštovanje različitog mišljenja, odbacivanje nasilja i dostojanstvo u javnom prostoru. A šta smo sa njihove strane videli? Prebijanje žena i staraca u Nišu 21. marta, javne pozive na progon neistomišljenika, pritiske i šikaniranje profesora na fakultetima - naveo je Antić.

Dejan Antić Foto: Kurir

On je podsetio i na, kako je rekao, "torturu kojoj je bio izložen prof. dr Miroslav Pešić upravnik Odeljenja za istoriju na Filozofskom fakultetu u Nišu jer je bio protiv blokada - špalir, uvrede, pretnje i javni linč".

- Da li su to vrednosti slobode i antifašizma? Naravno da nisu. To su obrasci totalitarnog ponašanja. I sada će takvi ljudi, kojima na međunarodnom planu podršku pružaju unuci nacističkih slugu i ustaških koljača, da nam drže lekcije o antifašizmu? Da nije smešno, bilo bi žalosno - poručio je prof. dr Dejan Antić.

Govoreći o najavljenoj šetnji studenata do "Logora Crveni krst", Antić je dodao da se, po njegovom mišljenju, ne radi o spontanom izlivu pijeteta, već o organizovanom političkom projektu.