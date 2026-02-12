Slušaj vest

Tim povodom studenti blokaderi najavili su šetnju do logora "Crveni krst", uz polaganje venca i obraćanje javnosti, navodeći da je reč o odavanju počasti žrtvama fašističkog terora.

Povodom najavljenog skupa oglasio se istoričar prof. dr Dejan Antić, potpredsednik Pokreta za narod i državu u Nišu, koji je poručio da svako dostojanstveno i iskreno obeležavanje stradanja u Drugom svetskom ratu zaslužuje poštovanje, ali da u konkretnom slučaju, kako je naveo, "nije reč o pijetetu, već o pokušaju političke instrumentalizacije jednog od značajnih datuma u istoriji Niša".

- Proboj logoraša 1942. godine bio je čin herojstva i simbol otpora nacističkom zlu. Međutim, blokaderi 12. februar pokušavaju danas da pretvore u političku pozornicu za sticanje jeftinih poena, pozivajući se na antifašističke vrednosti. Kakve njihove crne antifašističke vrednosti? Antifašizam podrazumeva poštovanje različitog mišljenja, odbacivanje nasilja i dostojanstvo u javnom prostoru. A šta smo sa njihove strane videli? Prebijanje žena i staraca u Nišu 21. marta, javne pozive na progon neistomišljenika, pritiske i šikaniranje profesora na fakultetima - naveo je Antić.

WhatsApp Image 2025-06-17 at 08.49.49_6a6180852.jpg
Dejan Antić Foto: Kurir

On je podsetio i na, kako je rekao, "torturu kojoj je bio izložen prof. dr Miroslav Pešić upravnik Odeljenja za istoriju na Filozofskom fakultetu u Nišu jer je bio protiv blokada - špalir, uvrede, pretnje i javni linč".

- Da li su to vrednosti slobode i antifašizma? Naravno da nisu. To su obrasci totalitarnog ponašanja. I sada će takvi ljudi, kojima na međunarodnom planu podršku pružaju unuci nacističkih slugu i ustaških koljača, da nam drže lekcije o antifašizmu? Da nije smešno, bilo bi žalosno - poručio je prof. dr Dejan Antić.

Govoreći o najavljenoj šetnji studenata do "Logora Crveni krst", Antić je dodao da se, po njegovom mišljenju, ne radi o spontanom izlivu pijeteta, već o organizovanom političkom projektu.

- Ideološki mentori studenata blokadera dobro su poznati javnosti. To su krugovi koji su posle 5. oktobra 2000. godine rastakali državnu imovinu, katančili privredne gigante i ostavljali hiljade ljudi bez posla. To su oni koji su hapsili srpske generale i slali ih u Hag, uništavali vojsku i rasprodavali vojnu imovinu, pa čak i sopstveni narod optuživali za genocidnost. Danas su, isti ti, na novom zadatku - da ponovo obmanu Srbiju i njenu omladinu, ne bi li je još jednom doveli na rub urušavanja i propasti - zaključio je Antić.

Ne propustitePolitikaDO SADA NAJMONSTRUOZNIJA KAMPANJA DEHUMANIZACIJE ALEKSANDRA VUČIĆA: Objavili fotografiju sa ćerkom, pa pominju Epstajna! Bolesna mržnja dostigla NOVI NIVO
WhatsApp Image 2024-11-19 at 6.19.49 PM.jpeg
PolitikaBLOKADERI PRIZNALI DA IMAJU "LISTU ZA ODSTREL NEPOŽELJNIH" Sada je jasno da je Ljiljana Bralović predstavila njihov plan, objavljena baza nasilja "ZA DAN POSLE"
RTS
PolitikaNASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA! Ješić udario na Biljanu Stojković: "Pobogu, pa šta ste vi ako su oni zli opozicija?"
Goran Ješić Biljana Stojković
Politika"VUČIĆ DINSTA NAS, A NE MI NJEGA" Potop blokaderskog pokreta na N1, Vukadinović ih razneo istinom: Vlast nije ugrožena!
Đorđe Vukadinović