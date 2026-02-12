Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se u vezi sa monstruoznom kampanjom protiv predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Naime, korisnik društvene mreže Iks (X) Dragan Stevanović je blokader koji je na toj platformi objavio fotografiju predsednika Vučića sa ćerkom Milicom, aludirajući na svetsku aferu sa pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Vučević nema dilemu da je u pitanju monstrum.

- Niko normalan ne želi da živi u Srbiji u kojoj će se za nešto pitati monstrumi koji kreiraju ovako jezivu kampanju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece! Samo pravi monstrumi su u stanju to da rade. Samo bolesni umovi su u stanju da decu svog političkog protivnika dovode u vezu sa zločinima odvratnog predatora Epstajna. Ne želim da bilo čija porodica prolazi kroz ovako monstruozne kampanje, kojima je izložena porodica predsednika Vučića. On je žrtva samo zato što radi i bori se za Srbiju. I znam da ga niko i ništa neće skrenuti sa tog puta! Svaka mu čast na snazi da izdrži ovakvo zlo, ovakve napade i vređanja svoje dece i porodice. Samo on zna kako mu je. Ovo nije samo podrška predsedniku Vučić. Ovo je zavet da ćemo se uvek i zauvek boriti za pristojnu i normalnu Srbiju - naveo je Vučević.

Aleksandar Vučić Milica Vučić Tviter Dragan Stevanović
Skandalozna objava jednog blokadera na "X" Foto: Printscreen X

Inače, Stevanović je za svoje monstruozne optužbe upotrebio fotografiju Aleksandra i Milice Vučić sa zajedničkog dolaska na glasanje na izborima.

