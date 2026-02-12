Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst portala N1 pod naslovom "Vlast traži novog Mrdića: Ko će predložiti zakone za koje struka kaže da otvaraju prostor za krađu izbora".

- Blokaderi: Vlast da primeni SVE preporuke iz izveštaja ODIHR, kako bi se unapredili izborni uslovi! Ako se ne primene SVE preporuke ODIHR-a, znaćemo da vlast planira izbornu krađu. Mi: Rešili smo najvažniju preporuku koja se tiče biračkog spiska, a evo sada i predloga još tri zakona kojima se implementira dodatnih pet ODIHR preporuka, dajte komentare. Blokaderi: Primenom SVIH preporuka ODIHR, vlast priprema teren za istorijsku izbornu krađu! - napisala je Brnabić na Iksu.

Dakle, sa ili bez primene ODIHR preporuka, oni spremaju novi alibi za izborni poraz, dodala je.

- I, samo zarad građana – preporuka ODIHR kojom sada mašu kako bi pokazali da se sprema „istorijska izborna krađa“ se u ODIHR izveštajima ponavlja od 2014. godine! Punih 12 godina!!!! Iz ODIHR Izveštaja o posmatranju parlamentarnih izbora 2014. godine: U članu 77 Smernica OEBS/ODIHR-a i Venecijanske komisije o uređenju rada političkih stranaka preporučuje se da “u cilju obogaćivanja pluralizma i slobode udruživanja, zakonodavstvo ne treba da građane ograniči u davanju potpisa podrške za samo jednu stranku”. Na osnovu ovoga, slede sledeće preporuke, počev od izveštaja o izborima iz 2014. godine: PREPORUKA 14. Pravni okvir bi trebalo izmeniti i dopuniti, tako da biračima bude omogućeno da svoj potpis podrške mogu da daju za više od jednog izbornog kandidata, čime se dalje promoviše pluralizam - istakla je predsednica Skupštine.

Ova preporuka se ponavlja u ODIHR izveštajima 2016. godine, 2017. godine, 2020. godine, 2022. godine i 2023. godine, dodala je Brnabić.