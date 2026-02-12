"SVAKO KO IMA DETE ZNA ŠTA BI URADIO TAKVOM OLOŠU!" Vulin o monstruoznoj blokaderskoj mržnji prema Vučiću i njegovoj deci: Ništa odvratnije nisam video (FOTO)
Aleksandar Vulin oglasio se povodom besramnih uvreda upućenih na društvenoj mreži Iks predsedniku Srbije i njegovoj ćerki Milici.
- Svako ko ima dete zna šta bi uradio ološu koji bi mu na tako odvratan način uvredio dete i njega samog kao što je uradio Dragan Stevanović sa ćerkom predsednika Vučića. Za ovakvog nema lečenja osim možda u zatvorskoj bolnici ali u nju treba da stigne sa fizičkim razlogom ne po odluci suda. Ništa odvratnije nisam video u svim ovim godinama mržnje, zato ne mogu da biram reči. Svako ko pokuša da nađe opravdanje za ovu grešku prirode treba da zamisli sebe i svoje dete u istom tvitu pa neka mu prema tome sudi - izjavio je Aleksandar Vulin, koji je na ovaj način reagovao na monstruoznu kampanju blokadera koja se upravo odrigrava na mreži Iks.
Naime, Dragan Stevanović kojeg pominje Aleksandar Vulin u svom saopštenju, je blokader koji je na Iksu objavio fotografiju predsednik Vučića sa ćerkom Milicom, aludirajući na svetsku aferu sa pedofilom Džefrijem Epstajnom.
Inače, Stevanović je za svoje monstruozne optužbe upotrebio fotografiju Aleksandra i Milice Vučić sa zajedničkog dolaska na glasanje na izborima.
Blokaderska mržnja nema empatije, nema morala - nema ni najnormalnije ljudske misli da ta deca koju tako bespoštedno koriste u svojoj prljavoj borbi za vlast - nikog drugog osim svog oca nemaju!
Ništa drugo u blokaderskim osim mržnje ne postoji!
Kurir Politika