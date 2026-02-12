Slušaj vest

Aleksandar Vulin oglasio se povodom besramnih uvreda upućenih na društvenoj mreži Iks predsedniku Srbije i njegovoj ćerki Milici.

- Svako ko ima dete zna šta bi uradio ološu koji bi mu na tako odvratan način uvredio dete i njega samog kao što je uradio Dragan Stevanović sa ćerkom predsednika Vučića. Za ovakvog nema lečenja osim možda u zatvorskoj bolnici ali u nju treba da stigne sa fizičkim razlogom ne po odluci suda. Ništa odvratnije nisam video u svim ovim godinama mržnje, zato ne mogu da biram reči. Svako ko pokuša da nađe opravdanje za ovu grešku prirode treba da zamisli sebe i svoje dete u istom tvitu pa neka mu prema tome sudi - izjavio je Aleksandar Vulin, koji je na ovaj način reagovao na monstruoznu kampanju blokadera koja se upravo odrigrava na mreži Iks.

Naime, Dragan Stevanović kojeg pominje Aleksandar Vulin u svom saopštenju, je blokader koji je na Iksu objavio fotografiju predsednik Vučića sa ćerkom Milicom, aludirajući na svetsku aferu sa pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Aleksandar Vučić Milica Vučić Tviter Dragan Stevanović
Tvit Dragana Stevanovića na Iksu Foto: Printscreen X

Inače, Stevanović je za svoje monstruozne optužbe upotrebio fotografiju Aleksandra i Milice Vučić sa zajedničkog dolaska na glasanje na izborima.

Blokaderska mržnja nema empatije, nema morala - nema ni najnormalnije ljudske misli da ta deca koju tako bespoštedno koriste u svojoj prljavoj borbi za vlast - nikog drugog osim svog oca nemaju!

Ništa drugo u blokaderskim osim mržnje ne postoji!

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaDO SADA NAJMONSTRUOZNIJA KAMPANJA DEHUMANIZACIJE ALEKSANDRA VUČIĆA: Objavili fotografiju sa ćerkom, pa pominju Epstajna! Bolesna mržnja dostigla NOVI NIVO
WhatsApp Image 2024-11-19 at 6.19.49 PM.jpeg
PolitikaBLOKADERI VEĆ SADA SPREMAJU TEREN ZA LAŽIRANJE IZBORA! Unapred grade narativ o "izbornoj krađi“, kako bi pokušali na protestima da ospore realnu volju građana
studenti blokaderi Aleksandar Vučić Danas
PolitikaVUČIĆ JE BIO U PRAVU! LEPO JE REKAO DA ĆE MORATI DA BRANI BLOKADERE OD NARODA - A SAD IH BRANI I OD BLOKADERA! Predsednik osudio hajku na studentkinju (VIDEO)
AV.jpg
PolitikaBLOKADERI PRIZNALI DA IMAJU "LISTU ZA ODSTREL NEPOŽELJNIH" Sada je jasno da je Ljiljana Bralović predstavila njihov plan, objavljena baza nasilja "ZA DAN POSLE"
RTS
PolitikaNASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA! Ješić udario na Biljanu Stojković: "Pobogu, pa šta ste vi ako su oni zli opozicija?"
Goran Ješić Biljana Stojković
Politika"VUČIĆ DINSTA NAS, A NE MI NJEGA" Potop blokaderskog pokreta na N1, Vukadinović ih razneo istinom: Vlast nije ugrožena!
Đorđe Vukadinović