- Svako ko ima dete zna šta bi uradio ološu koji bi mu na tako odvratan način uvredio dete i njega samog kao što je uradio Dragan Stevanović sa ćerkom predsednika Vučića. Za ovakvog nema lečenja osim možda u zatvorskoj bolnici ali u nju treba da stigne sa fizičkim razlogom ne po odluci suda. Ništa odvratnije nisam video u svim ovim godinama mržnje, zato ne mogu da biram reči. Svako ko pokuša da nađe opravdanje za ovu grešku prirode treba da zamisli sebe i svoje dete u istom tvitu pa neka mu prema tome sudi - izjavio je Aleksandar Vulin, koji je na ovaj način reagovao na monstruoznu kampanju blokadera koja se upravo odrigrava na mreži Iks.