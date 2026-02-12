OKOMILI SE I NA VUČIĆEVU ĆERKU

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović poručila je da je kampanja dehumanizacije predsednika Aleksandra Vućića i njegove porodice odavno prevazišla domet politike i ocenila da "takva mržnja i bolest zahtevaju reakciju javnosti i nadležnih institucija".

Mesarovićeva je na svom Instagramu navela "da se to koliko su blokaderi psihički oboleli vidi na najnovijem primeru izvesnog Stevanovića".

"Na decu udarate ološi blokaderski?! Malo vam laži o Aleksandru Vučiću, pa ste se okomili i na njegovu ćerku?! Pa imate li obraza, imate li ljudskosti, da li vam je išta sveto? Pa kako neko ko na profilnoj fotografiji ima dete, može da pomisli, a kamoli javno napiše ovakve gadosti", navela je Mesarovićeva.

Prema njenim recima, svaki noramalan i pristojan građanin Srbije neće samo osuditi, već prezreti ovakve neljude i stavove.

"Svako normalan ne može podržati ovaj izliv obolelosti, mržnje i neljudskosti. I sve što više mrzite i vređate to smo jedinstveniji u odbrani našeg predsednika. Stati uz njega i njegovu politiku, a posebno stati uz njega zbog ovakvih stvari pravi razliku između ljudi i neljudi, mržnje i ljubavi, bolesti i normalnosti. Podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, zlo nikada neće i ne može pobediti u Srbiji", poručila je Mesarovićeva.

Mesarovićeva je reagovala na objavu izvesnog tviteraša Dragana Stevanovića koji je postavio fotografiju na kojoj je Vučić sa ćerkom uz neprimerene komentare i aluzije vezane za pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Foto: Printscreen X