Kurti sve radi u skladu sa voljom Zapada. Ovo ne bi bilo moguće da je formirana Zajednica srpskih opština, a četrnaest godina lažu da će je formirati. Ali nije pitanje šta će Kurti da uradi, pitanje je šta će da uradi srpska država, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink upitan da li su novi zakoni Kurtijeve administracije na Kosovu i Metohiji zapravo priprema za etničko čišćenje Srba iz južne pokrajine i poručio da "Briselski dijalog mora da stane odmah i mora da bude preispitan odmah. Dok se ne formira Zajednica srpskih opština nema razgovora više ni o čemu".

"Briselski sporazum jasno definiše izvršne ingerencije Zajednice srpskih opština nad, izmedju ostalog, obrazovanjem i zdravstvom. Srbija ima pravo na finansiranje obrazovanja i zdravstva, znači mi bi finansirali naš Univerzitet i našu bolnicu. Sad ne možemo zato što lažovi neće da sprovedu odluke Briselskog sporazuma. Kad nećete o čemu pregovaramo?", rekao je Vulin.

Dodao je da su u Zakonu o strancima prepisali evropski zakon po kome 90 dana možete da ostanete u šengenskom prostoru. "Recimo roditelji iz Leposavića kojima se dete rodilo u porodilištu u Kraljevu, a koji nisu uzeli šiptarske dokumente, neće da uzmu šiptarsko državljanstvo, slušaju svoju državu, vole Srbiju, sada su oni i njihovo dete stranci. Njihovo dete koje živi u Leposaviću, koje je završilo školu tamo, ono je stranac i može da bude izbačeno sa Kosova i Metohije."

"Nije stvar u tome da li će Kurti to da radi. Hoće. Nije stvar ni u tome da li ga je podržala EU. Jeste. Nije stvar ni u tome da li ga podržava Kvinta. Podržava ga, pa ne bi on ponovo bio izabran. Ne, Kurti radi apsolutno u skladu sa njihovom voljom. Ja vas pitam šta će srpska država da uradi. Hoćemo li da prekinemo briselski dijalog, hoćemo li da zatvorimo administrativne prelaze? Razmislimo o sledećoj stvari - Amerika nam je dala jako dobar primer sa ovim što je uradila u Venecueli, samo da razmislimo", poručio je Vulin.