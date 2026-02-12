Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Predsedničkoj palati u Ankari sa predsednikom Republike Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

"Danas me u Predsedničkoj palati sa Erdoganom čeka niz razgovora od strateškog značaja za odnose Srbije i Turske. Naše zemlje imaju razvijene političke odnose, intenzivnu ekonomsku razmenu i snažan investicioni ciklus, posebno u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede i turizma.

Očekujem da dodatno unapredimo trgovinsku razmenu, otvorimo prostor za nove investicije turskih kompanija u Srbiji, ali i ohrabrimo veće prisustvo naših privrednika na turskom tržištu. Posebnu pažnju posvetićemo i regionalnoj stabilnosti, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu i koordinaciji u međunarodnim forumima, u svetlu aktuelnih geopolitičkih izazova.

Za Srbiju je od suštinskog značaja da gradi odnose sa važnim regionalnim i globalnim akterima na principima međusobnog poštovanja i konkretne koristi za naše građane.

Verujem da će današnji razgovori dati dodatni zamajac strateškom partnerstvu sa Turskom, kao i da će doprineti pozicioniranju Srbije kao pouzdanog i odgovornog partnera u regionu i šire.", poručio je Vučić.

Kurir.rs

