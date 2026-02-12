Direktor Centra za odgovorne medije i politički analitičar Marko Matić kaže za Kurir da objava gde je jedan blokader na društvenu mrežu "X" postavio fotografiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove ćerke Milice zagrljene i napisao da je ga to podseća na slike iz "Epstajnovih fajlova" , zahteva hitnu rekaciju nadlženih organa, ali i apsolutnu i nedvosmislenu osudu čitavog društva.

- Ovaj najnoviji skandalozni ispad pristalica opozicije predstavlja nastavak kampanje dehumanizacije predsednika Vučića i članova njegove porodice. Nadležne institucije moraju da postupaju po zakonu u ovakvim slučajevima, a mi kao društvo moramo da pokažemo nultu toleranciju prema ovakvim pojavama. Nedopustivo je da se pod plaštom političkog neslaganja ili čak političkog obračuna targetiraju nečija deca, a kamoli u kontekstu pokojnog seksualnog prestupnika, pedofila i milionera Džefrija Epstajna. Novoobjavljena dokumenta u vezi sa aferom osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna ne prestaju da potresaju međunarodnu javnost i onda je neko odlučio da to "iskoristi" za neke svoje potrebe, što stvarno izlazi iz svih okvira zakona ali i ljudskosti - ocenio je Matić za Kurir.