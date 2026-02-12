Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom besramnih uvreda upućenih na društvenoj mreži Iks predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj ćerki Milici.

"Atmosfera linča kojoj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svakodnevno izložen se nastavlja, i još jednom, sramno, na meti su njegova deca. I to na najgnusniji mogući način. Nije blokaderima dovoljno što svakodnevno plasiraju najgore laži i uvrede o predsedniku, već odlaze korak dalje u svojoj monstruoznosti i napadaju njegovu ćerku. Koliki nečovek moraš biti da napadneš nečije dete, dokle ide ta besramna želja za vlašću?", pita se Mali.

On dodaje da je tolika mržnja zabrinjavajuća.

"Ovo je odavno prevazišlo domen politike, ovakva mržnja je zabrinjavajuća i zahteva hitnu reakciju nadležnih institucija. Ovome se jednom zasvagda mora stati na put. Želimo da se krivac procesuira po zakonu i da se ovakve stvari više nikada ne ponove. Mi ćemo nastaviti da radimo i da se borimo za bolju Srbiju, i nećemo dozvoliti ovakav sramni narativ u našem društvu. Podrška predsedniku Vučiću i njegovoj porodici", zaključio je ministar finansija.

