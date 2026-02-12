Slušaj vest

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lideraTurske Redžepa Tajipa Erdogana počeo je u Predsedničkoj palati u Ankari.

Predsednici Srbije i Turske tim povodom su održali konferenciju za medije.

Obraćanje Vučića

- Veoma sam srećan zbog razgovora koji smo danas imali u Ankari. Kada to kažem, ja nisam neko ko ima birokratski rečnik i ponavlja iste fraze. Mislim da je to bio otvoren razgovor, iskren dvojice prijatelja koji se dugo poznaju koji na takav način sa poštovanjem se obraćaju jedan drugom.

- Kada je predsednik Ergodan rekao da je naš cilj da dođemo do trgovinske razmene od 5 milijardi evra, ja sam to ponovio i sam sam bio skeptičan i nisam bio siguran da ćemo se ikada tome približiti pošto smo tada imali razmenu od 800 do 900 miliona evra. Već danas je ta razmena gotovo 3,5 milijarde, i sada ono što je kao cilj postavio predsednik Erdogan je na dobrom putu i bio je u pravu kada je to rekao. Veoma sam srećan zbog toga, to mnogo znači Srbiji koja je značajno manja od Turske, koja dobro razume da ne možemo da im budemo najvažniji partner, ali Turska je najvažniji partner Srbiji. Mi dobro razumemo i Turski politički značaj i ulogu u ekonomiji, ulogu u vojnoj industriji i svakom drugom segmentu društva - rekao je Vučić.

Foto: Pink

- Naši razgovori su danas bili izuzetno plodotvorni i produktivni. Razgovarali smo o svim konkretnim pitanjima. Kada smo pričali o ekonomiji govorili smo i o investicijama najvećim delom turskih u Srbiju i želim da kažem da neki ljudi u Srbiji koji to ne znaju, trebalo bi da znaju, u pojedinim krajevima, naročito siromašnijim, da ljudi imaju svoju budućnost zahvaljujuži uspešnim turskim kompanijama koje su tamo uložile novac i posluju posebno na jugu Srbije - istakao je predsednik Srbije.

- Takođe razgovarali smo o značajnim infrastrukturnim projektima u kojima učestvuje Turska država i privatne kompanije, ja verujem da već sada mogu da najavim u narednim mesecima, nadam se velikoj poseti do sada najznačajnijoj, predsenika Erdogana našoj zemlji. Verujem da ćemo moći da, što će biti od ogromne radosti za ljude i u Kraljevu, u Raški i Novom Pazaru, da potpišemo ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Pazar pa onda Arilje i da će to da reši sve ključne ili najvažnije putne infrastrukturne probleme ljudi koji žive u tom delu Srbije.

Foto: Pink

- Govorili smo o drugim stvarima. O tome koliko je značajno da ubrzamo radove. Recimo, Turska kompanija je dobila na evropskom tenderu posao u Srbiji, Đunez 23 km i uskoro kreću radove na deonici pruge Beograd Niš. Uskoro uspostavljamo vezu Istanbul - Sofija - Beograd - Budimpešta što će na poseban način da znači poslovnim ljudima i našim kompanijama i rekao bih običnim ljudima, turistima, koji obožavaju Istanbul, da upozanju bolje turske gradove, ali i da turcima koji su, tačno je predsedniče, broj 1 turisti na teritoriji RS. Mi smo zahvalni na tome i zato se trudimo da izgradimo to prijateljstvo i verujemo da se vaši ljudi u Srbiji osećaju dobro, bezbedno i sigurno, kao kod svoje kuće.

- Smatram da je važno i zahvalni smo Turskoj što je prihvatila učešće na EKSPU i hvala vašem timu što ste prihvatili. Mnogo znači i ja verujem da ćete nam prilikom te posete ukazati tu čast da dođete u dvodnevnu posetu, da možemo da obiđemo i druge krajeve Srbije, ne samo Beograd. Ono što mi nazivamo Raškom oblašću, a vi i Bošnjaci nazivate Sandžakom. Da odemo zajedno i razgovaramo sa ljudima i pokažemo šta smo uradili i šta ćemo da uradimo. Siguran sam da će vas ljudi sa oduševljenjem dočekati - rekao je Vučić.

Obraćanje Erdogana

- Prethodno smo najavili da ćemo učestvovati na EKSPO 2027 koji će se održati u Beogradu. Smatramo da je važan događaj taj koji će dati dodatne prilike za razvoj ekonomskih trgovinskih i kulturnih odnosa naših zemalja. Zaista smo zadovoljni interesovanjem koji naši investitori imaju za Srbiju. 2015. godine oko 100 turskih kompanije radilo je u SRbiji, danas je taj broj premašio 1500 sa ukupnim iznosom investicija do 30 miliona dolara.

Napomenuo je da će se povećati broj letova između Srbije i Turske.

- Razgovarali smo da povećamo broj letova između Turske i Srbije. Pošto vidimo interes da se uči turski, radimo na tome da interesovanje bude propraćeno našim insitucijama.

Foto: Pink

Vučić prethodno najavio niz razgovora

- Danas me u Predsedničkoj palati čeka niz razgovora od strateškog značaja za odnose Srbije i Turske. Naše zemlje imaju razvijene političke odnose, intenzivnu ekonomsku razmenu i snažan investicioni ciklus, posebno u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede i turizma. Očekujem da dodatno unapredimo trgovinsku razmenu, otvorimo prostor za nove investicije turskih kompanija u Srbiji, ali i ohrabrimo veće prisustvo naših privrednika na turskom tržištu. Posebnu pažnju posvetićemo i regionalnoj stabilnosti, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu i koordinaciji u međunarodnim forumima, u svetlu aktuelnih geopolitičkih izazova. Za Srbiju je od suštinskog značaja da gradi odnose sa važnim regionalnim i globalnim akterima na principima međusobnog poštovanja i konkretne koristi za naše građane. Verujem da će današnji razgovori dati dodatni zamajac strateškom partnerstvu sa Turskom, kao i da će doprineti pozicioniranju Srbije kao pouzdanog i odgovornog partnera u regionu i šire - istakao je Vučić.

Posle bilateralnog susreta sledi sastanak delegacija

Posle sastanka dvojice predsednika, planiran je plenarni sastanak delegacija dveju država.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar bez portfelja zadužen za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti Usame Zukorlić, ministarka privrede Adrijana Mesarović i pomoćnik ministra odbrane Nenad Radomirović.

Vučića je na aerodromu u Ankari dočekao ministar industrije i tehnologije Turske Mehmet Fatih Kadžir, čime je započeo jednodnevnu posetu toj zemlji.