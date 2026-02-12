Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je "Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva izvršio pravno nasilje, kršeći procedure i donoseći nezakonitu odluku o odbijanju prigovora glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića", pošto prethodno nije doneo odluku o zahtevu za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca, koji je podnet istovremeno. Takođe, kako se dodaje, nije odlučeno ni o istovremeno podnetom zahtevu za izuzeće svih članova Kolegijuma podnetog zbog postojanja okolnosti koje bi mogle da utiču na njihovo nepristrasno odlučivanje o prigovoru.

- Ovakav potez Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva predstavlja nezakoniti presedan jer se još nije desilo da se donese odluka o prigovoru pre odluke o zahtevu za izuzeće koji je dostavljen uz prigovor. Elementarno poznavanje prava nalaže da se najpre odluči o zahtevu za izuzeće, a nakon toga o prigovoru, zbog čega Više javno tužilaštvo u Beogradu izražava zabrinutost da članovi Kolegijuma uopšte nisu bili upoznati sa zahtevom za izuzeće, jer da jesu sigurno ne bi učestvovali u donošenju nezakonite odluke - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Iz VJT posećaju da je glavni javni tužilac 11. februara podneo prigovor protiv rešenja Vrhovnog javnog tužioca od 9. februara kojim se ovlašćuje Javno tužilaštvo za organizovani kriminal za dalje postupanje (supstiucija) u predmetu koji je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu formiran na osnovu krivične prijave člana Visokog saveta tužilaštva i ministra pravde Nenada Vujića protiv predsednika Visokog saveta tužilaštva i javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva Branka Stamenkovića.

- Pored toga Više javno tužilaštvo podseća da nije doneta ni odluka Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva, niti je zakazana sednica VST na kojoj bi se raspravljalo o zahtevu glavnog javnog tužioca za zaštitu od neprimerenog uticaja Vrhovnog javnog tužioca koja se stavila u ulogu zaštitnika predsednika VST Branka Stamenkovića u ovom postupku - navodi se i dodaje: