Komemoracija Branislavu Ivkoviću, koji je preminuo krajem novembra prošle godine, održana je danas u svečanoj sali Građevinskog fakulteta.

- Profesor doktor Branislav Ivković bio je jedan od onih profesora koji nije ostavio trag samo u knjigama i projektima, već pre svega u ljudima - izjavio je na komemoraciji, prof.dr Petar Petronijević, naslednik katedre koju je vodio Ivković.

Svoj profesionalni i životni put vezao je za Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao, a potom decenijama predavao i oblikovao generacije inženjera. Kao stipendista Imperial College London, usavršavao je znanja koja je kasnije nesebično prenosio studentima, povezujući domaću praksu sa svetskim iskustvima, kako su ga upravo tim rečima opisale njegove kolege.

Komemoracija Banetu Ivkoviću Izvor: Kurir

Karijeru je započeo u preduzeću Napred, a potom učestvovao u realizaciji brojnih značajnih projekata u zemlji i inostranstvu, od velikih stambenih i infrastrukturnih poduhvata do složenih investicionih zahvata koji su obeležili jednu epohu domaće gradjevinske prakse. Njegov stručni rad odlikovali su odgovornost i sposobnost da teoriju pretoči u održiva, racionalna i dugoročna rešenja.

Na komemoraciji održanoj u punoj sali Građevinskog fakulteta o njemu su govorile njegove kolege i najbliži saradnici i kao čoveku. Profesor doktor Nenad Ivanišić istakao je njegovu dobrotu, čovečnost i posvećenost, naglašavajući da je bio oslonac i studentima i kolegama, profesor čiji je autoritet počivao na znanju, integritetu i ličnom primeru. Studenti su ga uvek ocenjivali sa 10, iako je tražio znanje i posvećenost. Sa suzama u očima, govorio je o Ivkoviću koji je kao mentor umeo da prepozna potencijal, da usmeri i ohrabri, ali i da postavi visoke standarde svojim studentima, verujući da se samo upornošću i radom dolazi do vrhunskih rezultata.

- Svi smo ga zvali “Bane”, i to dovoljno govori o tome kakav je čovek bio - rekao je on.

Profesor dr. Branislav Ivković ostavio je trajan pečat u struci i na fakultetu, kao izuzetan pedagog, vizionar upravljanja projektima, čovek vedrog duha, nepokolebljivih principa i iskrene brige za ljude. Njegovo ime ostaje simbol jedne generacije profesora koji su znanjem, radom i dobrotom obeležili vreme srpskog građevinarstva.