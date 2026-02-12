Slušaj vest

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o bilateralnim odnosima kao i o regionalnim i globalnim pitanjima i najavio da će u maju ili junu posetiti Beograd i Novi Pazar sa velikom delegacijom.

"Poslednji put sam se sastao sa Vučićem 11. oktobra 2024. u Beogradu za četvrti sastanak Saveta za visoku saradnju. U međuvremenu zaista se dosta toga dogodilo u našim bilateralnim odnosima, a i kada je reč o regionalnim i globalnim pitanjima. Danas sam zajedno sa njim procenio uticaj ovih dešavanja na naše odnose i razgovarali smo o koracima koje ćemo ubuduće preduzimati", rekao je Erdogan na zajeničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem u Ankari.

Razgovori o stabilnosti

Kako je dodao, razgovarali su o tome šta može da se uradi da se održi stabilnost i da se ojača ekonomski razvoj na Balkanu.

"Naša trgovina i investicije koje se iz dana u dan povećavaju sa Srbijom su zaista u takvoj poziciji da su oni pokretačka snaga naših odnosa. Ukupan obim razmene trgovinske dostigao je za ove 3,5 milijardi dolara prošle godine, a mi postepeno se približavamo našem cilju od 5 milijardi trgovinske razmene", rekao je turski predsednik.

Foto: Pink

On je podsetio da je Turska najavila da će učestvovati na međunarodnoj izložbi EXPO čiji je domaćin Srbija.

"Smatramo da je važan događaj taj koji će dati dodatne prilike za razvoj ekonomskih, trgovinskih i kulturnih odnosa između naših zemalja.

Zadovoljni smo i interesovanjem koje naši investitori pokazuju za Srbiju - 2015. godine oko 100 turskih kompanija radilo je u Srbiji, danas taj broj je premašio 1.500 sa ukupnim iznosom investicija koji doseže 300 miliona dolara", rekao je Erdogan.

Prema njegovim rečima, turski izvođači podržavaju izgradnju smeštajnih kapaciteta, razvoj infrastrukture i putnih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Fokus na investicije

"Jasno je da je razvojna strategija koja se fokusira na investicijama, infrastrukturu i rastu je doprinosila da dođemo do ovakve tačke. Ponovio bih da mi takođe očekujemo da i investitori Srbije dođu u Tursku", rekao je on.

Kako je istakao, međuljudski odnosi predstavljaju veoma važnu dimenziju odnosa.

"Najlepša manifestacija jeste želja naših ljudi da se upoznaju bolje, a to se vidi i kroz povećan broj turista koji posjećuju obe zemlje danas. Turska je druga najpopularnija destinacija za srpske turiste.

Naši građani su takođe prvi kada je reč o turistima koji posećuju Srbiju. Kako bismo dalje povećali broj ovih poseta i kako bismo ih podržali, razgovarali smo o tome da povećamo broj letova između Turske i Srbije", rekao je Erdogan.

Poštujemo, kako je rekao, veliki interes da se uči turski jezik u Srbiji.

"Mi radimo na tome da to interesovanje bude adekvatno propraćeno našim institucijama kao što je Junus Emre institut i kao što je Mari fondacija. Takođe, smo razgovarali sa Vučićem šta može da se uradi na razvoju teritorije Sandžaka koji vidimo kao most prijateljstva između Srbije i Turske", rekao je Erdogan.