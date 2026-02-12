Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju medijima sa predsednikom Republike Turske Redžepom Tajipom Erdoganom nakon sastanaka u Ankari

"Veoma sam srećan zbog današnjih razgovora u Ankari, njihovog tona i zaključaka. To je bio otvoren i iskren razgovor dvojice prijatelja koji se dugo poznaju i koji se sa najvećim poštovanjem obraćaju jedan drugom.

Razgovarali smo o svim konkretnim pitanjima, posebno o turskim investicijama u Srbiji, kao i o značajnim infrastrukturnim projektima u kojima učestvuju Turska i njene kompanije. Zadovoljan sam zbog povećanja trgovinske razmene između naših zemalja, što mnogo znači Srbiji, kojoj je Turska jedan od najvažnijih trgovinskih partnera. Posebno bih zahvalio Turskoj što je prihvatila učešće na EXPO-u.

Podržavam i inicijativu predsednika Erdogana za Balkansku mirovnu platformu i rado ću se odazvati svakom pozivu u tom pravcu.

Hvala Vam, predsedniče Erdogane što ste uvek želeli da nas saslušate. Mi izuzetno poštujemo Vaše liderstvo i veoma se radujem Vašoj skoroj poseti Srbiji. Ako Turska i Srbija mogu dobro da sarađuju po različitim pitanjima, siguran sam da ćemo umeti da sačuvamo mir za dobrobit svih naših naroda", poručio je Vučić.