Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Ankare, posle sastanka sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

Vučić je rekao da se odnosi Srbije i Turske vraćaju na najbolji put, govorio je o pretnji Srbiji od vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine, potom o napadima na ćerku, kao i o tome kako su blokaderi pokušali da iskoriste smrt male Eme u Čačku zarad političkih poena...

"Dugo poznajem predsednika Erdogana, postali smo prijatelji", počeo je Vučić obrćanje iz Ankare, pa nastavio:

"Ne moramo sve da mislimo isto. Verujem da smo danas vratili odnose Srbije i Turske na najbolje puteve koje smo godinama gradili".

"Nekoliko konkretnih stvari je važno. Verujem da ćemo uspeti da se dogovorimo sa našim turskim partnerima oko potpisivanja i ratifikacije konvencije, što će mnogo da znači nama pre svega za Kragujevac i za Stelantis fabriku i, ako se to dogodi, vrlo važno ćemo poboljšati izglede i za 'fijat pandu' i za dugovečni, rekao bih, ostanak i opstanak kragujevačke fabrike. Razgovarali smo o svim političkim i ekonomskim pitanjima. Erdogan će doći za 3, 4 meseca u Beograd kada verujem da ćemo mnogo toga moći da potpišemo. Zahvalan sam na gostoprimstvu".

Hrvatski ministar odbrane komentarisao je da trojni pakt nije pretnja nikome u regionu.

"On nije rekao 'vojni savez' iako jeste vojni savez, a rekao je 'vojna saradnja'. Kada se sastanu načelnici generalštaba pričaju o strategiji i taktici vojnog delovanja, a ne o nabavkama. To što kažu da nije pretnja - svaki vojni savez je pretnja i protiv nekog je usmeren. To je velika pretnja po srpski narod. O tome sam pričao i sa Erdoganom".

Foto: Pink

"Za razliku od mnogih koji razmišljaju o svojoj karijeri, ja osim što dobijem sve podatke, pažljivo ih analiziram. To je mnogo veća opasnost nego što se predviđa. Naši generali i naš načelnik generalštaba su svesni. Mi nikoga nećemo da napadamo niti ćemo da pravimo saveze. Ostajemo vojno neutralni. Snažićemo vojsku da bismo mogli da odbijemo potencijalnog agresora. Nikad nismo dobili odgovor na prosto pitanje - zašto ste formirali vojni savez Prištine, Zagreba i Tirane. Uvezuju se logistički, obaveštajno, kontraobaveštajno... Ljudi moraju da budu mirni, iako su njihove namere izuzetno ozbiljne, zato što smo dovoljno ozbiljni i snažni da ih odvratimo od potencijalne agresije na Republiku Srbiju".

Predsednik Srbije je govorio i o planovima države za industrijski i tehnološki razvoj, posebno u oblasti robotike i data centara.

"Želimo da krenemo u izradu ovih robota da bismo mogli da obezbedimo još data centara i fabrika robota u Srbiji. Ako to uspemo, onda ćemo mi da budemo na nekom neverovatnom nivou na kojem nismo očekivali. Ja verujem da to sve počnemo za već tri do četiri meseca", rekao je Vučić, naglašavajući da lično vrši pritisak na državne organe da završe svoj posao i omoguće realizaciju ovih projekata.

Podvukao je i da je značajan razvoj vojne industrije i besposadnih sistema.

"Želim da formiramo velike i značajne vojne jedinice od različitih vrsta robota, besposadnih sprava i mašina, kao što imamo i letelice. Stižu nam sada velika pojačanja novih velikih dronova, novih velikih letelica i tako dalje. Tako da će ljudi imati prilike, opet ćemo mi to njima nešto da prikažemo u aprilu ili maju, ili za Vidovdan videćemo, napravićemo dogovor po tom pitanju", istakao je Vučić.

Upitan za kampanju protiv svoje ćerke, Vučić je rekao:

"Ne želim to da komentarišem. To je normalno je da se dogodi posle godina brutalne kampanje koje se svi prave da ne vide. Ne tiče se nikog osim jednog tamo i njegove porodice. Ovo je samo krešendo. Dalje ni reč neću reći".

Foto: RTS

O preporukama ODHIR-a koje traže opozicija:

"Biće im sve usvojene, ali neće biti srećni zbog toga. Videćete da će opozicija glasati protiv njih. Ima budalaština. 'Da birač ima pravo da potpiše više izbornih lista', kao da je to odlučujuće za ispravnost izbora. Ima još pet, šest takvih. Sve ćemo da im ispunimo. Ima jedna zemlja nedaleko od nas gde se ubacuje u 'ćoravu kutiju' i vlada demokratija".

Upitan kako je shvatio da je AI pravio planove "Srbija 2030" i "Srbija 2035" koje su mu poslali iz Vlade, Vučić je rekao:

"Nisam znao šta je veštačka inteligencija, ukazali su mi ljudi oko mene".

"20. (februara) se vraćam iz Indije, 21. i 22. idem po Srbiji, mislim na istok Srbije, ne držite me za reč, a 25. idem za Kazahstan".

"Ponosan sam jer je i predsedniku Erdoganu stalo do dobrih odnosa sa Srbijom, kao što je meni stalo do dobrih odnosa sa Turskom. Razgovarali smo o mnogo važnim stvarima, kao i da će doći na dva dana u Srbiju".

O dva smrtna slučaja posle operacije krajnika u Čačku, Vučić kaže:

"Svakog dana se gube ljudski životi, i u saobraćajnim nesrećama, svuda u svetu... Zdravstvena inspekcija će obaviti posao. Nemojte se ljutiti, nisam lekar i ne znam njihov posao, iako mnogi misle da znaju moj posao. Ćutao sam, nisam hteo da pričam da je lekar koji je operisao devojčicu među prvima pričao da sam ubica. Ni sada neću da kažem da je taj blokader kriv, jer se ne razumem, a kada bih rekao, bio bih isti kao oni. Neću nikoga da optužujem zarad jeftinih političkih poena".

"Strašno me zabolelo što su celog dana o tome pričali dok se nije saznalo da je lekar blokader. Kad se saznalo da jeste, više nisu pominjali to dete. Vidite, nisu im važni ljudi. Bio je najvažniji život jednog deteta, saglasan sam s tim. Kako su saznali da je lekar blokader, dete im više nije važno i ne pominju ga".