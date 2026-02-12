Politika
"DALJE NI REČ NEĆU REĆI" Vučić o bolesnim napadima na njegovu ćerku: "Dogodilo se to posle godina brutalne kampanje koju se mnogi prave da ne vide"
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas najnovije, sramne napade na njegovu porodicu, tj. na njegovu ćerku.
- Nemam komentar, ne želim da komentarišem, normalno je da se to dogodi posle godina brutalne kampanje koju se mnogi prave da ne vide, čak i građani, što bi videli nešto što se njih ne tiče, to se tiče samo jednog tamo kojeg vole ili ne vole. Dalje ni reč neću reći - rekao je Vučić.
Podsetimo, jedan korisnik društvene mreže X objavio je fotografiju predsednika i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova.
Reaguj
2