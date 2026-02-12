Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas najnovije, sramne napade na njegovu porodicu, tj. na njegovu ćerku.

- Nemam komentar, ne želim da komentarišem, normalno je da se to dogodi posle godina brutalne kampanje koju se mnogi prave da ne vide, čak i građani, što bi videli nešto što se njih ne tiče, to se tiče samo jednog tamo kojeg vole ili ne vole. Dalje ni reč neću reći - rekao je Vučić.

Podsetimo, jedan korisnik društvene mreže X objavio je fotografiju predsednika i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova.

