- Nemam komentar, ne želim da komentarišem, normalno je da se to dogodi posle godina brutalne kampanje koju se mnogi prave da ne vide, čak i građani, što bi videli nešto što se njih ne tiče, to se tiče samo jednog tamo kojeg vole ili ne vole. Dalje ni reč neću reći - rekao je Vučić.