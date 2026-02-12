Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas slučajeve smrti nakon operacije krajnika u Čačku koji su potresli Srbiju.

- Ja nisam lekar i ja ne mogu da vam kažem šta se dogodilo, ne razumem se u njihov posao, iako se mnogi od njih razumeju u moj, samo ih molim da se bave svojim poslom. Ćutao sam i nisam hteo da vam kažem da je lekar koji je operisao Emu bio prvi koji je meni govorio da sam ubica i da su mi ruke krvave - rekao je predsednik Vučić.

On je naveo da neće da kaže da lekar kriv jer bi, kako ističe, tada bio isti kao i on.

- Neću da kažem da je kriv, da iskoristim to i kažem ti si ubica, ja to neću nikad da uradim jer bih bio isti kao on. Neću da optužujem nikoga zbog jeftinih političkih poena. Molim medicinsko osoblje da budu koncentrisani, takvih slučajeva će uvek da bude - rekao je Vučić.

On je naveo da ga je posebno, kako kaže, zabolelo nešto drugo u tom slučaju.