Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se planovi i programi ne prave da bi se duže ostalo na vlasti već da bi država mogla da napreduje, kao i da mu nije bilo svejedno kada je saznao da su iz vlade poslali petogodišnji plan koji je uradila veštačka inteligencija.

Na pitanje kako je shvatio da su mu iz vlade poslali petogodišnji plan koji je napisala veštačka inteligencijai da li će neko snositi odgovornost, Vučić je novinarima u Ankari rekao da su mu ljudi koji su sedeli pored njega na to ukazali.

"I onda mi stvarno nije bilo svejedno. I to je moja molba ljudima da razumeju da su planovi i programi stvarni i stvarni je angažman, nešto što je od presudnog značaja.

Ne prave se planovi i programi da biste ostali dan duže na vlasti ili dan kraće. Planovi i programi se prave da bi država mogla stabilno da napreduje. Da bismo mogli planirati resurse, da bismo mogli da izmerimo koliko investicija je potrebno, da bismo mogli da se dogovorimo ko šta kako i na koji način radi, da možemo da isporučimo dobre rezultate ljudima", rekao je Vučić.

On je naveo i da je Srbija kupila drugi superkompjuter iz Francuske i da će kupiti još, navodeći da Emirati imaju dva i sad uzimaju treći.

"Samo da vidite da se sa najmoćnijim zemljama sveta poredimo. Šta ćemo da radimo ljudi kada budemo imali data fabrike? A predvideli su ovi ljudi ukoliko smo mi u stanju sve da ispunimo devet ili 10 fabrika takvih da imamo. I to u prvoj fazi - na kraju 30 takvih fabrika.

Onda bi trebalo da imamo data centre za sve od Dimitrovgrada i Leskovca i Sombora i Kikinde i gotovo svakog drugog mesta, a onda razmišljate o još nečemu kako da iskoristimo ako nekada budemo uvozili ako već hoćemo da radimo ne znam s Amerikancima od Bara pa ovamo za uvoz LNG-a. Da napravimo sve to, da napravimo tu i slobodne trgovinske zone, ali svuda moraju da budu data centri. To je budućnost", rekao je Vučić, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

On je rekao i da Srbija želi brže da napreduje i da tu razliku brže smanjujemo.

Vučić je rekao i da je već izneo neke ideje i da naglasak mora da bude na potpunoj modernizaciji, robotizaciji, automatizaciji, upotrebi veštačke inteligencije da ne bi propustila taj razoj kao što je propustila prvu industrijsku revoluciju.

"Tako da verujem da će na tome biti naglasak u budućnosti, a ne na tome šta će neko da mi napiše kao floskule koja lepo zvuče", rekao je Vučić.

On je dodao da ga Čat GPT podseća na period kada je 1993. ušao u politiku.

"Ja se sećam, pisali smo programe, da ponudite nešto ljudima. I čuveni deo programa o kulturi - vratićemo srpskoj kulturi njeno tradicionalno mesto i ulogu, a kod penzionera, penzioneri da žive životom dostojnim čoveka. I to su vam bile te floskule koje smo upotrebljavali. Danas vam zvuče smešno, ali nigde nismo napravili nikakvu računicu, ni koji su izvori finansiranja, ni šta je to tačno što radimo, niti bilo šta drugo. Pa ti sad napiši nešto i idi lupetaj tamo po televiziji i koga briga. Nema više lupetanja", rekao je Vučić.