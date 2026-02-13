Slušaj vest

U tradicionalnom okruženju hotela "Bajerišer Hof" danas počinje 62. Minhenska bezbednosna konferencija (MSC), koja okuplja više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja, uključujući 60 šefova država i vlada, 100 ministara spoljnih poslova, i predstavnike velikih međunarodnih organizacija, među kojima su šefovi EU, NATO-a, ASEAN-a, OEBS-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije i brojnih agencija UN.

Među učesnicima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a sa njim u delegaciji biće i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Na skupu se, između ostalih očekuju, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, francuski predsednik Emanuel Makron, kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, danska premijerka Mete Frederiksen i nemački kancelar Fridrih Merc.

Takođe, učešće je potvrdio i državni sekretar SAD Marko Rubio koji će predvoditi veliku američku delegaciju koju čini vise od 50 članova američkog Kongresa, kao i guverneri Mičigena i Kalifornije.

Više od dve trećine svih evropskih šefova država i vlada potvrdilo je učešće, što ističe centralnu ulogu konferencije u oblikovanju evropskog strateškog dijaloga.

Uoči odlaska u Minhen, predsednik Vučić je najavio da će tamo razgovarati sa brojnim evropskim i svetskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima velikog broja kompanija.

- Ovo u Minhenu će da bude zanimljivo, jer ćemo moći da čujemo i Amerikance, i Kineze, i Fridriha Merca, i Emanuela Makrona, da se vidimo sa mnogima od njih, i sa Vang Jijem ću da se vidim, i sa Antonijom Koštom - rekao je Vučić.

Dodao je da će se videti i sa komesarkom za proširenje Evropske unije Martom Kos i sa mnogim drugima.

Na pitanje šta očekuje od ovogodišnje Minhenske konferencije i šta će biti glavne poruke, Vučić ocenjuje da će ta konferencija još jasnije prikazati podele između Evrope i SAD u odnosu na pokazane na nedavno održanom Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Aleksandar Vučić
Foto: Nemanja Nikolić

- Verujem da će biti još jasniji rov između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira što će svi da se zaklinju u nostalgične ocene koje su nam neophodne i u budućnosti o bratstvu Amerike i Evrope. Suštinski mislim da će taj rov da bude i dublji, i širi, i veći nego što je bio u Davosu, a sve ostalo će da bude onako usput - kazao je Vučić.

Minhenska bezbednosna konferencija predvođena predsednikom Volfgangom Išingerom u naredna tri dana postaje mesto gde će stotine donosilaca odluka i lidera javnog mnjenja iz različitih regiona sveta razgovarati o izazovima bezbednosne politike.

Minhenska bezbednosna konferencija godinama predstavlja jednu od ključnih platformi za razmenu stavova o globalnoj bezbednosti, ali ovogodišnji skup odvija se u senci vidljivih pukotina u transatlantskim odnosima.

Sa dugogodišnjim savezima dovedenim u pitanje, međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima koja nestaju i povećava nestabilnost i eskalira sukobe širom sveta, ovogodišnja Minhenska konferencija o bezbednosti održava se na fundamentalnoj prekretnici.

Teme koje će se obrađivati na MSC 2026 uključivaće evropsku bezbednost i odbranu, budućnost transatlantskih odnosa, revitalizaciju multilateralizma, suprotstavljene vizije globalnog poretka, regionalne sukobe i bezbednosne implikacije tehnološkog napretka.

Izostanak američkog predsednika i potpredsednika, prema oceni dela evropskih zvaničnika, mogao bi da smanji tenzije u retorici, ali ne i da otkloni dublje strateške nedoumice koje opterećuju odnose sa Vašingtonom.

Ovogodišnja, 62. Minhenska bezbednosna konferencija koja počinje danas traje do 15.februara, a mere bezbednosti su maksimalno pojačane i angažovano je 5.000 policajaca koji će obezbeđivati skup, uključujući pojačanja iz susednih zemalja.

Kako je najavljeno, tokom događaja, vazdušni prostor iznad Minhena biće zatvoren za sve letelice, uključujući dronove.

Ne propustitePolitika"KADA MRŽNJA PRERASTE U PATOLOGIJU, SLEDEĆI KORAK JE UDAR NA DECU" Lisica za Kurir o svirepim napadima blokadera na Vučića: Ovo nije politika već dijagnoza!
whatsapp-image-20220723-at-11.37.54-am.jpg
NekretnineNazire se kraj podstanarskim mukama: Krajišnici u Srbiji mogli bi uskoro da trajno reše stambeni problem
Oluja Aleksandar Vuić.jpg
Politika"NIJE MI BILO SVEJEDNO" Vučić o petogodišnjem planu iz vlade koji je sastavila veštačka inteligencija: Ne prave se planovi da biste ostali dan duže na vlasti
Aleksadnar Vučić (2).png
PolitikaAKO BOGA NEMA… Gde dalje kad Vučića i njegovu ćerku blokaderi povežu s Epstajnom i pedofilijom? Boga se ne boje, pamet ne smeta, stid ne sprečava
WhatsApp Image 2026-02-12 at 5.04.00 PM (1).jpeg