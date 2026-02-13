Slušaj vest

U tradicionalnom okruženju hotela "Bajerišer Hof" danas počinje 62. Minhenska bezbednosna konferencija (MSC), koja okuplja više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja, uključujući 60 šefova država i vlada, 100 ministara spoljnih poslova, i predstavnike velikih međunarodnih organizacija, među kojima su šefovi EU, NATO-a, ASEAN-a, OEBS-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije i brojnih agencija UN.

Među učesnicima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a sa njim u delegaciji biće i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Na skupu se, između ostalih očekuju, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, francuski predsednik Emanuel Makron, kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, danska premijerka Mete Frederiksen i nemački kancelar Fridrih Merc.

Takođe, učešće je potvrdio i državni sekretar SAD Marko Rubio koji će predvoditi veliku američku delegaciju koju čini vise od 50 članova američkog Kongresa, kao i guverneri Mičigena i Kalifornije.

Više od dve trećine svih evropskih šefova država i vlada potvrdilo je učešće, što ističe centralnu ulogu konferencije u oblikovanju evropskog strateškog dijaloga.

Uoči odlaska u Minhen, predsednik Vučić je najavio da će tamo razgovarati sa brojnim evropskim i svetskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima velikog broja kompanija.

- Ovo u Minhenu će da bude zanimljivo, jer ćemo moći da čujemo i Amerikance, i Kineze, i Fridriha Merca, i Emanuela Makrona, da se vidimo sa mnogima od njih, i sa Vang Jijem ću da se vidim, i sa Antonijom Koštom - rekao je Vučić.

Dodao je da će se videti i sa komesarkom za proširenje Evropske unije Martom Kos i sa mnogim drugima.

Na pitanje šta očekuje od ovogodišnje Minhenske konferencije i šta će biti glavne poruke, Vučić ocenjuje da će ta konferencija još jasnije prikazati podele između Evrope i SAD u odnosu na pokazane na nedavno održanom Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Foto: Nemanja Nikolić

- Verujem da će biti još jasniji rov između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira što će svi da se zaklinju u nostalgične ocene koje su nam neophodne i u budućnosti o bratstvu Amerike i Evrope. Suštinski mislim da će taj rov da bude i dublji, i širi, i veći nego što je bio u Davosu, a sve ostalo će da bude onako usput - kazao je Vučić.

Minhenska bezbednosna konferencija predvođena predsednikom Volfgangom Išingerom u naredna tri dana postaje mesto gde će stotine donosilaca odluka i lidera javnog mnjenja iz različitih regiona sveta razgovarati o izazovima bezbednosne politike.

Minhenska bezbednosna konferencija godinama predstavlja jednu od ključnih platformi za razmenu stavova o globalnoj bezbednosti, ali ovogodišnji skup odvija se u senci vidljivih pukotina u transatlantskim odnosima.

Sa dugogodišnjim savezima dovedenim u pitanje, međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima koja nestaju i povećava nestabilnost i eskalira sukobe širom sveta, ovogodišnja Minhenska konferencija o bezbednosti održava se na fundamentalnoj prekretnici.

Teme koje će se obrađivati na MSC 2026 uključivaće evropsku bezbednost i odbranu, budućnost transatlantskih odnosa, revitalizaciju multilateralizma, suprotstavljene vizije globalnog poretka, regionalne sukobe i bezbednosne implikacije tehnološkog napretka.

Izostanak američkog predsednika i potpredsednika, prema oceni dela evropskih zvaničnika, mogao bi da smanji tenzije u retorici, ali ne i da otkloni dublje strateške nedoumice koje opterećuju odnose sa Vašingtonom.

Ovogodišnja, 62. Minhenska bezbednosna konferencija koja počinje danas traje do 15.februara, a mere bezbednosti su maksimalno pojačane i angažovano je 5.000 policajaca koji će obezbeđivati skup, uključujući pojačanja iz susednih zemalja.