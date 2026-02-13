Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper postavio je na Iksu četiri pitanja za Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

- Danas je tačno 6 meseci od pokušaja ubistva pripadnika elitne jedinice Kobre Vojske Srbije od strane blokadera u Novom Sadu!

1. Dokle se stiglo sa krivičnim postupkom protiv okrivljenih blokadera?

2. Zašto još uvek nije podignuta optužnica za teško ubistvo u pokušaju?

Screenshot 2026-02-13 082133.jpg
Foto: Printscreen X

3. Da li postoji pritisak opozicinih političkih struktura iz Novog Sada na tužilaštvo u vezi sa istragom?

4. Pošto su svi pušteni iz pritvora, koje mere su preduzete da se ne ponovi priča kao sa Milom Pajić i okrivljeni ne pobegnu u Hrvatsku? - napisao je Piper.

Piper.jpg
Uroš Piper Blokaderi
Screenshot 2026-02-03 161035.jpg
uroš piper i miloš jovanović