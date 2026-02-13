Politika
"ZAŠTO JOŠ UVEK NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA TEŠKO UBISTVO U POKUŠAJU?" Uroš Piper postavio četiri ključna pitanja za Više javno tužilaštvo u Novom Sadu
Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper postavio je na Iksu četiri pitanja za Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.
- Danas je tačno 6 meseci od pokušaja ubistva pripadnika elitne jedinice Kobre Vojske Srbije od strane blokadera u Novom Sadu!
1. Dokle se stiglo sa krivičnim postupkom protiv okrivljenih blokadera?
2. Zašto još uvek nije podignuta optužnica za teško ubistvo u pokušaju?
3. Da li postoji pritisak opozicinih političkih struktura iz Novog Sada na tužilaštvo u vezi sa istragom?
4. Pošto su svi pušteni iz pritvora, koje mere su preduzete da se ne ponovi priča kao sa Milom Pajić i okrivljeni ne pobegnu u Hrvatsku? - napisao je Piper.
