Vučićeva poseta Turskoj izazvala je ogromno interesovanje tamošnje javnosti, i predsednici Srbije i Turske našli su svoje mesto na naslovnim stranama svih medija.

Podsetimo, Aleksandar Vučić je sinoć završio jednodnevnu posetu Turskoj i poručio da je imao izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Erdogan je veliki svetski lider, Turska je jedan od naših najvažnijih partnera. Imali smo izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima. Beskrajno hvala na izuzetnom gostoprimstvu Erdoganu, sa nestrpljenjem Vas očekujemo u Srbiji - naveo je Vučić na Iks nalogu "avucic".