Vučićeva poseta Turskoj izazvala je ogromno interesovanje tamošnje javnosti, i predsednici Srbije i Turske našli su svoje mesto na naslovnim stranama svih medija.

Vučić i Erdogan - Naslovne strane turskih medija Foto: Pritnscreen, Printscreen

Podsetimo, Aleksandar Vučić je sinoć završio jednodnevnu posetu Turskoj i poručio da je imao izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Erdogan je veliki svetski lider, Turska je jedan od naših najvažnijih partnera. Imali smo izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima. Beskrajno hvala na izuzetnom gostoprimstvu Erdoganu, sa nestrpljenjem Vas očekujemo u Srbiji - naveo je Vučić na Iks nalogu "avucic".

Tokom posete Vučić je održao bilateralni sastanak sa Erdoganom u Predsedničkoj palati. Vučić je tokom zajedničkog obraćanja sa Erdoganom naglasio da su imali izuzetno produktivne razgovore o svim konkretnim pitanjima i istakao da Srbija razume politički i ekonomski značaj Turske koja je jedan od navažnijih partnera Srbije.

Aleksandar Vučić (22).jpeg
Aleksadnar Vučić (6).png
Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Tajip Erdogan