Slušaj vest

Bivši visoki funkcioner Demokratske stranke (DS) Goran Ješić udario je na blokadere sa fakulteta. Naime, on je reagovao na objavu koju su napravili blokaderisa Elektronskog fakulteta u Nišu na Iksu.

- Uvozimo strano mleko. Uvozimo strano meso. Uvozimo strano povrće. Uvozimo ono što naša zemlja može da rodi, proizvede i nahrani. Zemlja sa plodnom ravnicom. Sa seljacima koji znaju i hoće da rade. Šta je sledeće? Uvoz stranih…građana? A da - napisali su blokaderi.

Ješić im je na to odgovorio:

- Eno Severna Koreja sve sama proizvodi i ne uvozi emigrante! Srpski državljani najbrojniji emigranti u gotovo svim državam EU ali sa emigrantima u Srbiji imamo problem, pride što o poljoprivredi lupetaju za sve novce!

Podsetimo, Ješić je juče udario i na saborkinju iz blokaderskih redova, članicu Predsedništva DS Biljana Stojković. Detaljnije o tome čitajte OVDE.

