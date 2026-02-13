ENO IM SEVERNA KOREJA! Ješić žestoko opleo po blokaderima sa fakulteta: "Lupetaju za sve novce"
Bivši visoki funkcioner Demokratske stranke (DS) Goran Ješić udario je na blokadere sa fakulteta. Naime, on je reagovao na objavu koju su napravili blokaderisa Elektronskog fakulteta u Nišu na Iksu.
- Uvozimo strano mleko. Uvozimo strano meso. Uvozimo strano povrće. Uvozimo ono što naša zemlja može da rodi, proizvede i nahrani. Zemlja sa plodnom ravnicom. Sa seljacima koji znaju i hoće da rade. Šta je sledeće? Uvoz stranih…građana? A da - napisali su blokaderi.
Ješić im je na to odgovorio:
- Eno Severna Koreja sve sama proizvodi i ne uvozi emigrante! Srpski državljani najbrojniji emigranti u gotovo svim državam EU ali sa emigrantima u Srbiji imamo problem, pride što o poljoprivredi lupetaju za sve novce!
Podsetimo, Ješić je juče udario i na saborkinju iz blokaderskih redova, članicu Predsedništva DS Biljana Stojković. Detaljnije o tome čitajte OVDE.