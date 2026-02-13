Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije.

Svoju čestitku uputio je predsednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev, koji je istakao da se odnosi prijateljstva i saradnje dveju zemalja, izgrađeni na čvrstim temeljima kao što su međusobna podrška i poverenje, sveobuhvatno razvijaju i obogaćuju novim sadržajem.

- Nesumnjivo, redovne uzajamne posete na najvišem nivou i naš aktivan politički dijalog stvaraju povoljne uslove za brži razvoj ovih veza i za dalje jačanje našeg strateškog partnerstva - navodi u svojoj čestitki predsednik Alijev, uz uverenje da će zajedničkim naporima tradicionalni prijateljski odnosi između Azerbejdžana i Srbije, kao i obostrano korisna saradnja, kako na bilateralnoj tako i na multilateralnoj osnovi, nastaviti da jačaju u skladu sa interesima dva naroda.

Dan državnosti Republike Srbije čestitao je i predsednik Republike Kazahstan Kasim-Žomart Tokajev, koji je naglasio da ovaj poseban praznik ujedinjuje sve građane Srbije koji ponosno slave bogatu istoriju, zajedničku posvećenost narodnom jedinstvu, suverenitetu i održivosti.

- Uveren sam da će pod Vašim mudrim rukovodstvom Srbija nastaviti svoj istrajan put snažnog ekonomskog razvoja i socijalne dobrobiti, istovremeno igrajući važnu ulogu na regionalnom i globalnom planu - naveo je predsednik Tokajev u čestitki upućenoj predsedniku Vučiću.

Čestitke povodom obeležavanja nacionalnog praznika uputili su i holandski kralj Viljem-Aleksander, predsednik Republike Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, predsednik Demokratske Narodne Republike Koreje Kim Džong Un, predsednik Republike Koreje Li Dže-mjung i predsednik Republike Zambije Hakainde Hičilema.

