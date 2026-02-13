Slušaj vest

Jezive pretnje blokaderke i lažne ekološkinje Ljiljane Bralovićponovo su aktuelne!

Ona je sada održala skup u Mrčajevcima gde je ponovo pretila svima koji su njeni neistomišljenici, tačnije pristalice Srpske napredne stranke i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Ponovo je, kao i u Čačku, pominjala katran i perje urlajući na mikrofon pred nekoliko desetina prisutnih.

- Spremite katrana i perja, vi sa Zlatibora, trebaće nam. Jurićemo ih po ulicama, šutiraćemo ih, svašta ćemo im uraditi što su zaslužili. I naravno da će da robijaju. A ne da robijaju u gala uslovima, kao Toma Mona... Već radno, u rudnike, pošto vole da rudare - zapretila je Bralovićeva.

Podsetimo, Ljiljana Bralović se "proslavila" prošlog meseca kada je u Čačku uputila strašne pretnje prema svima koji nisu protiv vlasti, kao i protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ima, bre, da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - pretila je Ljiljana Bralović s protestnog skupa koji je doživeo fijasko budući da se na njemu okupilo manje od 150 ljudi.

