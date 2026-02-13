Slušaj vest

Dugogodišnji član Socijalističke partije Srbije Branko Ružić u javnim nastupima često napada Srpsku naprednu stranku i predsednika Republike Aleksandra Vučića, a sada je javno priznao da želi sa blokaderima da formira vlast!

- A kada dođete u poziciju da u ovako turbulentnim vremenima po prvi put se, ne daj bože, eventualno opredelite da idete na listu sa SNS-om, onda je to veoma rizičan politički potez - rekao je Ružić u gostovanju na televiziji Insajder i dodao:

- Je l' osećate vi da SPS nešto dramatično važno, osim nominalno, ali suštinski dramatično nešto važno odlučuje u poslednjih 4-5 godina? Ko je najodgovorniji za političku krizu? Pa oni koji su na vlasti. Ko je najjači na vlasti? SNS. Gde je SPS? Toliko koliko ga ima, toliko je i on odgovoran.

Postavlja se pitanje zašto Ružić pokušava da abolira SPS, a odgovor se krije u tome što se otvoreno nudi blokaderima jer bi sa njima da dođe na vlast!

- I dođemo mi na te izbore, je l' tako? I sad hipotetički SPS ide sam na izbore i osvoji šest posto, pet posto, tri posto, nije bitno. Tri posto je cenzus. Na ovoj strani raspolućene Srbije imamo studente koji će sigurno podići izlaznost, 100 posto. Imaće neku svoju listu kako najavljuju i uzeće 25-30 posto i imamo opozicione liste - proevropska, onda Novi DSS, vi ćete se boriti rukama i nogama da dođete do tri posto, zavisi kako se ekipirate. Ako idete sami, biće vam teže, ako idete u nekoj koaliciji, biće vam lakše. Završe se izbori i treba da se formira vlada. Dolazimo do toga ko će da pravi taj most. Ko je pravio mostove u Srbiji? - rekao je Ružić.

Na pitanje voditeljke da li smatra da će "opet SPS biti u situaciji da pravi most", odgovorio je: