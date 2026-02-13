Slušaj vest

Tom prilikom predsednik Aleksandar Vučić će održati niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, među kojima su ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i evropska komesarka za proširenje i susedsku politiku EU Marta Kos.

Vučić će se sastati i sa delegacijom senatora SAD na čelu sa senatorkom Džin Šahin.

Na ovogodišnjoj konferenciji učestvuje više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja, uključujući 60 šefova država i vlada, 100 ministara spoljnih poslova, i predstavnika velikih međunarodnih organizacija, među kojima su šefovi EU, NATO-a, ASEAN-a, OEBS-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije i brojnih agencija UN.

Minhenska bezbednosna konferencija predvođena predsedavajućim Volfgangom Išingerom u naredna tri dana postaje mesto gde će stotine donosilaca odluka i lidera javnog mnjenja iz različitih regiona sveta razgovarati o izazovima bezbednosne politike.

Minhenska bezbednosna konferencija godinama predstavlja jednu od ključnih platformi za razmenu stavova o globalnoj bezbednosti, ali ovogodišnji skup odvija se u senci vidljivih pukotina u transatlantskim odnosima.

Sa dugogodišnjim savezima dovedenim u pitanje, međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima koja nestaju i povećava nestabilnost i eskalira sukobe širom sveta, ovogodišnja Minhenska konferencija o bezbednosti održava se na fundamentalnoj prekretnici.