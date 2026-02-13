Slušaj vest

Dve smrti koje su duboko potresle čačansku javnost, deo opozicione plejade političkih igrača pokušava da politizuje, i to na najmonstruonziji način.

Sve je ovo obeležilo jučerašnji politički dan u Srbiji, ali i novo targetiranje predsednika države Aleksandra Vučića kome je kumovao jedan od blokadera svojom objavom na mreži X gde je podsetićemo postavio fotografiju predsednika i njegove ćerke zagrljene, a onda napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova.

O ovoj temi govorili su prof. dr Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i nekadašnja ministarka energetike i Perko Matović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija u emisiji "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji.

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

- Poslednjih godinu ipo dana se ovo jako intenzivno dešava na predsednika Srbije, ali suštinski traje već 10 godina. Nismo mogli da pročitamo ni jednu normalnu rečenicu u odnosu na predsednika od strane političkih protivnika. One su postajale sve morbidnije i nenormalnije - kaže Mihajlović i dodaje:

- Imali smo da se pravi grob i kovčeg Aleksandra Vučića, tortu gde se seče po vratu. Sve vreme imamo napad na celu porodicu. Vučiću se napada cela porodica. Ovo što smo do sada čuli je najmorbidnije do sad. Za sve to institucije nisu reagovale. Ovo je čista satanizacija predsednika.

Kaže i da institucije na ovakve urede ne reaguju, te da će postati prihvatljiv, uobičajeni narativ ukoliko se nastave:

1/28 Vidi galeriju Aleksandar Vučić - Obraćanje posle odlikovanja Foto: Nemanja Nikolić

- To ne sme da bude prihvatljiv narativ, ovde se radi o jednom živom čoveku, predsedniku Srbije. Oni smatraju da mogu da dobiju neki poen na izborima ako idu za i protiv Vučića - kaže Mihajlović i dodaje:

- Nemaju plan i program, žele da ga satanizuju i maltretiraju. Kada vi to slušate godinu ipo dana kroz njihove medije - naćiće se neka osoba koja će smatrati da je to okej. Upravo me brinu institucije koje u izbornoj godini moraju da vode računa kako se ponašaju. Kroz nove zakone će se iskontrolisati šta je Zagorka radila i ona to zna.

Dokumentarci o predsedniku

Matović potvrđuje da se psihičko nasilje nad predsednikom traje godinama i da su opozicioni mediji pravili dokumentarce u kojima se vršila dehumanizacija predsednika Srbije:

- Kroz iste te dokumentarce su pokušali da uključe u kriminalnbe afere njegovog brata. Novinarka N1 je priznala da su sve vreme lagali, ali ti dokumentarci ostaju na njihovim kanalima i dalje, tako da služe za propagandu iako su kreator svih tih dokumentaraca priznali da su lagali sa sadržajem - kaže Matović i dodaje:

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- Ja sam protiv referenduma koji je dao klansku mogućnost tužilaštvu. Imate Zagorku Dolovac koja je bila kadar demohrišćanske partije nekada Vladana Batića, pa je posle pod patronatom šefa državne službe bezbednosti bila smenjena zbog raznih sumnja. Oni su imali svoje objašnjenje i 2010. je vraćena.

Kaže i da današnje tužilaštvo ne radi u korist države i građana:

- Ona traže uhrebljenje u određenim međunarodnim institucijama kada je uklonjen USAID. Ona je tražila da se na to mesto postavi kancelarija Laure Koveši, misleći da će preko nje dobiti zaštitu Evropskje unije za ono što radi ovde u zemlji. Nikako ne smemo da popustimo prema žalbama Evropske unije prema nama.

Monstruozan target

Podsetimo, izvesni blokader Dragan Stevanović je na Iksu objavio fotografiju predsednik Vučića sa ćerkom Milicom, aludirajući na svetsku aferu sa pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Monstruozan tvit o Vučiću i njegovoj ćerki Milici Foto: Printscreen X

Inače, Stevanović je za svoje monstruozne optužbe upotrebio fotografiju Aleksandra i Milice Vučić sa zajedničkog dolaska na glasanje na izborima.

