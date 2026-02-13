Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa povodom Dana državnosti Republike Srbije, kao i čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

U čestitki Donalda Trampa se kaže:

- Poštovani gospodine predsedniče,

U ime naroda Sjedinjenih Američkih Država, upućujem najiskrenije čestitke Vama i narodu Srbije povodom Dana državnosti koji obeležavate 15. februara.

Tokom gotovo čitavih 250 godina slobode Sjedinjenih Američkih Država, Srbija nam je bila dobar prijatelj. Srbija je, zapravo, bila prva strana država čija se zastava vijorila na počasnom mestu iznad Bele kuće. Sjedinjene Američke Države posvećene su daljem jačanju našeg čvrstog prijateljstva, dok zajedno radimo na povećanju trgovinske razmene i investicija i unapređenju ekonomskog prosperiteta naših građana - navodi se u čestitki predsednika Trampa.

Foto: Evan Vucci/AP

U čestitki Vladimira Putina se kaže:

- Poštovani gospodine predsedniče,

Primite najiskrenije čestitke povodom nacionalnog praznika Republike Srbije – Dana državnosti.

Odnosi između naših zemalja temelje se na tradicijama prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, koje su proverene vremenom. Uveren sam da će bez obzira na nelake međunarodne uslove, rusko-srpsko strateško partnerstvo i obostrano korisna saradnja u različitim sferama nastaviti da progresivno jačaju.

Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL