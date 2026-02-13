Slušaj vest

Mrdić je pozvao sve da se sete šta je govorila Marinika Tepić o kokoškama u Moroviću, o tragediji u Ribnikaru i padu nadstrešnice.

- Pošto je ona na konferenciji za novinare iznela određene informacije o padu nadstrešnice, ja bih je samo podsetio na krivičnu prijavu koju sam podneo protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića, najodgovornijih za pad nadstrešnice. Oni nisu procesuirani, zato što ih štiti deo tužilaštva - kazao je on.

Mrdić ističe da se zalaže za pravosuđe koje sudi pravedno, i da je zato predstavljen set pravosudnih zakona.

- Cilj je da svako odgovara jednako pred zakonom, bez obzira na stranke. Zakon je isti za sve. Svedoci smo da Marinika Tepić godinama iznosi neosnovane optužbe godinama, a onda ni samo tužilaštvo ne uradi ništa po tom pitanju. Time se najčešće čini šteta članovima porodice predsednika Vučića ili članovima porodice predsednika SNS Miloša Vučevića - rekao je on.

Pitao je Mariniku Tepić da li je ona povezana sa određenim ličnostima iz JTOK, i da li ona sa jednim advokatom koji je povezan sa određenim ličnosima iz JTOK učestvovala u montiranju afera.

- Afere generalštab, afere za pad nadstrešnice, i da li je učestvovala u tome da moja krivična prijava ne bude procesuirana, a da budu zaštićeni najodgovorniji za pad nadstrešnice. Da li je tačno da je Marinika Tepić u svemu tome ostvarila ozbiljnu materijalnu korist, i da li je učestvovala u pretnjama određenim ljudima koji joj politički ne odgovaraju. Pitam i da li je uzimala novac od tih ljudi, pošto je sredila da pojedini ljudi više ne budu ni predmet medijskih napada i istrage - rekao je poslanik.

On ističe da se svi iz SNS i on lično zalažu da se svaka krivična prijava ispita, i da se onda utvrdi da li je neko kriv, ili je neko lagao iznošenjem optužbi.

- Na taj način bi sve njene optužbe pale u vodu. Da čujemo tužilaštvo ako je istina to što ona govori. Da jednom za svagda zaključimo određene teme i optužbe. Ovako će ona svakih nekoliko meseci da iznosi optužbe, a ovi iz tužilaštva neće reagovati. A protiv nje je podneta krivična prijava da je oštetila pokrajinski budžet za višemilionski iznos - kazao je Mrdić.

Zapitao je ko iz tužilaštva sme da iznosi, protivno zakonu, informacije iz istrage, i da ih dostavlja Mariniki Tepić.

- Pitam da li je to tačno? Pitam da li joj dostavljaju informacije iz JTOK i iz VJT u Novom Sadu. Pojedini ljudi u tužilaštvu su prekršili zakon, i to ozbiljno. Najveći deo ljudi u tužilaštvu su pošteni ljudi koji rade svoj posao, ali ima taj jedan opasan deo koji opstruira sve i radi u korist blokaderske opozicije. Dakle, imamo konkretne tužioce, koji se javno deklarišu da su politički aktivisti. Prema zakonu, tužioci i sudije ne smeju da se bave politikom. Oni tužioci i sudije koji idu na mitinge, drže govore, ne mogu da budu više tužioci i sudije - naglasio je on.

Ističe da narod zaslužuje da budu ispitani Milošević i Bojović, i kaže da se lično zalaže da odgovara svako ko je prekršio zakon - ma kojoj stranci pripadao.

- Ali ne mogu da prihvatim hajku koja se vodi ne samo protiv saradnika iz SNS, već i protiv njihovih porodica. Ako imaju dokaz, neka podnesu krivičnu prijavu, kao što mi to radimo, pa neka pravosuđe bude efikasno i postupa po prijavi. Pa neka odgovara svako u skladu sa zakonom, a ako nije izvršio krivično delo, onda da kažemo javno da je neko podneo lažnu prijavu i lagao. Ovako će nastaviti i Marinika Tepić i njeni saborci da optužuju ljude - dodao je Mrdić.

Poslanik je kazao da je Marinika Tepić danas nabrajala imena dece političkih protivnika.

- Meni ne pada na pamet da bilo kome, u političkom sukobu, nabrajam članove porodice i dece. Ostavite decu na miru. Videli ste juče sramotu, jedan od najsramnijih napada na predsednika Vučića, njegovu ćerku Milicu i članove njegove porodice. To je monstruozno da ne može biti monstruoznije. Mi u političkoj borbi iznosimo argumente, imamo rezultate koje branimo. Mi uvek težimo da napravimo što bolje rezultate, pa da pred građane izađemo sa planom i programom - kazao je on.

Na pitanje novinara ko je pisao set pravosudnih zakona, rekao je da je pisao on, kao i njegovi saradnici iz SNS.

- Znam ja zašto vama trebaju imena. Da bi mogli da lično napadate eminentne pravnike iz SNS, pa da bi mogli da ih napadate i razvlačite kao i mene. Ja vam smetam što sam podneo set pravosudnih zakona, što sam rodom iz Republike Srpske, što sam član SNS, i što imam pravo na svoje mišljenje - kazao je on.

Mrdić kaže da satima može da priča o pravosudnim sistemima zemalja EU i Sjedinjenih Američkih Država.

- Dakle, nigde nema ono što se dešava ovde. Da se deo tužilaštva otuđio od države, i da radi protiv države. A set zakona koji je u bilo kojoj članici EU usvojen, on mora da bude poštovan. Dok je Vučić na vlasti, Srbija će biti samostalna i suverena država. Zakoni se ovde ne usvajaju u ambasadama, nego u Skupštini Srbije - dodao je poslanik.

On je rekao da su blokaderi u Srbiji kršili najosnovnije ljudsko pravo, koje je nepovredivo u EU - pravo na slobodno kretanje.

- Da li uopšte znate koji su zakoni usvojeni. Na koji način nas udaljava od EU to što ćemo sada umesto tri imati i četvrti osnovni sud. Šta je tu udaljavanje od EU. Da li je to što smo izmenili da ne može više tužilaštvo da razvija međunarodnu saradnju, bez prethodnog odobrenja resornog ministra. Kao i u svim zemljama EU.

Rekao je da smo svedoci jedne od najmonstruoznijih kampanja koja se vodi protiv predsednika Vučića.

- To je monstruozno, ti napadi na porodicu. Ja se nadam da će svi ti koji prete biti procesuirani u skladu sa zakonom. Kada nemate argument da napadate predsednika, krenete da blatite njegovu porodicu na najmonstruozniji način. Njima ništa nije sveto, kada su u stanju da napadaju decu - naglasio je poslanik.

Mrdić kaže da je Bojović bežao od novinara zato što je on najodgovorniji za pad nadstrešnice, za šta je već dostavio dokaze.

- On je zaštićen, ima prijatelje iz kafane - Mladena Nenadića, rektora Đokića. Čekali su da im uspe sve ovo, pa da budu amnestirani i zaštićeni - kazao je on.

Rekao je da je ponosan na set pravosudnih zakona, i kaže da je ponosan i na to što se bori za istinu, pravdu i Srbiju.