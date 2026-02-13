Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić danas je na sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) predložio da odlučivanje o izboru javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal usledi posle odlučivanja o upućivanju javnih tužilaca koje je oročeno do 9. marta.

- Neću da to zovem “reupućivanje”, jer imamo i ljude koji su se javili da žele da budu upućeni, a odluka o upućivanju nije nešto što mi (VST) samo potvrđujemo, nego mora sve da se razmotri - naveo je ministar pravde ističući da niko nema ekskluzivno pravo da bude upućen.

Ukoliko bi, kako je dodao, VST danas donosio odluku o izborima u JTOK, moglo bi doći do dikskriminacije.

- Ili bismo zakovali tih 9 mesta na one koji su već upućeni, ili bismo izabrali neke druge, pa bi se ljudi žalili, pa bi oni koji rade na predmetima prestali i izazvali bismo konfuziju. Bolje je da izbore rešimo kasnije, a da na sednici 27. februara rešimo o upućivanju javnih tužilaca, do kada bi mogle da se obave i bezbednosne provere svih koji žele da budu upućeni u JTOK, a koje su obavezne po zakonu - naglasio je minister pravde.

Specijalno tužilaštvo Foto: Petar Aleksić

Takođe je ukazao da upućivanje ne treba da bude nešto uobičajeno, već da po logici i po uporednom pravu, neko ko je započeo predmet u jednom tužilaštvu treba da ga otprati do kraja, jer je to “nešto što je dobro za konkretan predmet”.

- Imamo tu veliku zaplenu marihuane, koju je koliko vidim radio tužilac ( Višeg javnog tužilatva u Beogradu Željko, prim.aut. ) Jovanović, pa bi bilo dobro da on, kao što je u dobrom delu zemalja Evropske unije, ide u specijalizovano tužilaštvo sa svojim predmetom - naglasio je ministar Vujić.

Takođe je pozdravio novo zakonsko rešenje prema kojem o upućivanju više ne odlučuje diskrecionom odlukom Vrhovni javni tužilac, već VST.

- Dobro je ovo rešenje koje je predlagala i Venecijanska komisija 2022. godine - da o upućivanju odlučuje VST koji odlučuje o izboru i napredovanju javnih tužilaca - napomenio je ministar.

Osvrćući se na pitanje upućivanja javnog tužioca u Eurojust, ministar je primetio da je članovima VST već predloženo ime jednog tužioca uz njegovu saglasnost, ali je istakao da je izostao javni poziv tužiocima da se jave ukoliko bi oni želeli da budu upućeni.