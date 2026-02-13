Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osvrnula se još jednom na hajku koju trpe predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i njegova porodica.

Ona je posebno naglasila da Vučić ni u najtežim vremenima nije gubio živce.

"Ni u najtežim vremenima, ni pod najvećim pritiscima, ni kada su mu juče, ponovo, na najmonstruozniji način vređali jedno od troje dece, nikada Aleksandar Vučić nije gubio živce i nikada nije dozvolio da ga bilo šta omete u njegovom fokusu i borbi za Srbiju. Uprkos svemu, uvek je pozivao na dijalog, na razgovore o budućnosti Srbije, svaki dan posvećeno radi da pomeri napred makar jednu stvar u Srbiji. U zaštitu je stao i onima koji su ga vređali, napadali, pripisivali mu da je ubica i da su mu/nam krvave ruke. Stao je u njihovu zaštitu jer su mladi i jer su ih dojučerašnji saborci jednako monstruozno napali, kao što napadaju nas", navela je Brnabićeva na "Iksu".

Ona je objavila i video koji jasno pokazuje kako se ponaša predsednik, da je pozivao na dijalog, te uporedila to sa ponašanjem blokadera, konkretno Ljiljane Bralović koja preti neistomišljenicima.

"Sa druge strane, imamo blokadere. Sve što od njih možemo da čujemo, zaključno i sa jučerašnjim danom, su pretnje i mržnja. Sve što od njih možemo da vidimo je teško pojmljivo histerično ponašanje. Oni nam nude Srbiju jahanja, dinstanja, jurenja i šutiranja neistomišljenika. Oni nude histeriju i nestabilnost, a kao najveći adut koji nude građanima je - nepredvidivost. Kada se slegla magla i kada su se razišli oblaci, videli smo da Srbija može da bira između mudrog, smirenog i dostojanstvenog državnika ili histeričnih blokadera progonitelja. Između dijaloga i dinstanja. Između podrške i jahanja. Ideja i šutiranja. Sve je kristalno jasno", zaključila je Brnabićeva.

