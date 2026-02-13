blokaderi i realnost ne idu baš jedno sa drugim
"BOLJE VAM JE DA NE OBJAVLJUJEMO ISTRAŽIVANJA" Vučić otkrio da "čuvaju" blokadere: Neće se mnogo obradovati
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je to što je iz blokaderskih redova čuo primedbu da se ne objavljuju istraživanja redovno.
Vučić je dodao da je tako bolje za njih.
„Nisam siguran da oni (blokaderi, prim. nov.) raspolažu baš pravilnim podacima. Nasmejao sam se danas, neko je rekao, kaže: 'Ne objavljuju se istraživanja redovno'. Pa čuvamo vas. Bolje vam je da ne objavljujemo ta istraživanja. Ako već hoćete, evo ja ću da zamolim moje stranačke kolege, pa da zamolimo ljude iz Ipsosa da objave istraživanja, recimo poslednji omnibus. Neće se mnogo obradovati. Oni kažu: 'To da objave, naši bi se razbežali'. Izgleda oni i realnost ne idu baš jedno s drugim”, naveo je Vučić.
