„Nisam siguran da oni (blokaderi, prim. nov.) raspolažu baš pravilnim podacima. Nasmejao sam se danas, neko je rekao, kaže: 'Ne objavljuju se istraživanja redovno'. Pa čuvamo vas. Bolje vam je da ne objavljujemo ta istraživanja. Ako već hoćete, evo ja ću da zamolim moje stranačke kolege, pa da zamolimo ljude iz Ipsosa da objave istraživanja, recimo poslednji omnibus. Neće se mnogo obradovati. Oni kažu: 'To da objave, naši bi se razbežali'. Izgleda oni i realnost ne idu baš jedno s drugim”, naveo je Vučić.