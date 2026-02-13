Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je to što je iz blokaderskih redova čuo primedbu da se ne objavljuju istraživanja redovno.

Vučić je dodao da je tako bolje za njih.

„Nisam siguran da oni (blokaderi, prim. nov.) raspolažu baš pravilnim podacima. Nasmejao sam se danas, neko je rekao, kaže: 'Ne objavljuju se istraživanja redovno'. Pa čuvamo vas. Bolje vam je da ne objavljujemo ta istraživanja. Ako već hoćete, evo ja ću da zamolim moje stranačke kolege, pa da zamolimo ljude iz Ipsosa da objave istraživanja, recimo poslednji omnibus. Neće se mnogo obradovati. Oni kažu: 'To da objave, naši bi se razbežali'. Izgleda oni i realnost ne idu baš jedno s drugim”, naveo je Vučić.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"VUČIĆ NIJE GUBIO ŽIVCE NI KAD SU MU VREĐALI DETE" Ana Brnabić o monstruoznim napadima: Uprkos svemu svaki dan radi da pomeri makar jednu stvar
Ana Brnabić (2).jpeg
PolitikaTRAMP I PUTIN ČESTITALI DAN DRŽAVNOSTI VUČIĆU: Snažne poruke američkog i ruskog lidera srpskom predsedniku
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"OVO JE ČISTA SATANIZACIJA PREDSEDNIKA!" Zorana Mihajlović o blokaderskom poređenju Vučića i Epstajna: Tergetiranje je sve morbidnije, žele izborne poene!
Zorana Mihajlović
PolitikaERDOGAN UGOSTIO VUČIĆA UZ "TAMO DALEKO": Predsedniku Srbije ukazano ogromno poštovanje u Ankari, evo kako je izgledala svečana večera (VIDEO)
avav.png