Kampanja blokadera protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića odavno je prešla sve granice političke, pa i ljudske borbe, a on i njegova porodica postali su redovna i maltene legutimna meta za raznorazne napade, uvrede i laži, a sve u pokušaju dehumanizacije i predsednika i njegove dece.

Međutim, po oceni mnogobrojnih analitičara, državnih zvaničnika ali većine građana Srbije - granica je bespovratno pređena kada je jedan blokader na društvenim mrežama objavio sliku Vučića kako grli svoju ćerku Milicu koja je tada imala 15 godina, a kada su 2007. godine pojavili zajedno na glasanju, i uporedili sve sa aferom osuđenog seksulanog prestupnika i pedofila, Džefrija Epstajna, novotkrivena dokumentacija o kome već nedeljama potresa čitav svet.

Iako je veći deo javnosti ostao duboko zgoržen targetiranjem jedne devojke samo zato što je ćerka predsednika republike i uvlačenje u ceo narativ osvedočenog monstruma Epstina, postoji i oni koji su ostali potpuno nemi, iako su prvi koji se busaju u grudi i dižu glas kada smatraju da se desila neka nepravda. Ali, izgleda, da ovo pravilo ne važi kada se nepravda odnosi na Aleksandra Vučića ili druge pripadnike aktuelne vlasti.

Obrisani tvit: Sve mi je ona slika iz Epstajn "filmova" u glav Jedan blokader na društvenoj mreži "X" okačio je fotografiju predsednika Vučića sa svojom ćerkom Milicom u zagrljaju nakon čega je napisao da ga ovo podseća na Džerfrija Epstajna. - Sve mi je ona slika iz Epstajn "filmova" u glavi. Čemu ovakvi snimci Vučiću, čemu, pa pogledaj samo to lice deteta, te oči, ni "trunka" sreće, osmeha ili... - napisao je izvesni Dragan Stevanović u objavi koji je u međuvremenu obrisao.

Tako, niko od blokadera, njihovih ideologa poznatih javnosti ili simpatizera, blokaderskih medija ili lidera parlamentarne opozicije nije ni na jedan način osudio ove monstruozne objave. Iako, kada su se blokaderi prvo pojavili na javnoj sceni Srbije koristili su narativ da se bore za "našu decu".

Šta više, niko od blokaderskih medija nije objavio čak ni vest o tome!

Pa ipak, kada se maju 2020. godine predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, vidno uznemiren u video-poruci na tadašnjem Tviteru požalio kako su njegova deca uplašena, da su plakala i tresla se od straha, jer je u blizini njihovog stana veče pre toga preko ozvučenja puštano "Đilase lopove"!

Tada su svi opozicioni akteri podržali Đilasa a u medijima su osvanuli naslovi poput: "Suze i otpor jednog oca"

Međutim, ako je u pitanju Aleksandar Vučić onda se zaboravlja da je i on otac i da ni jednog normalnog čoveka ne mogu a da ne zabole ovakve monstruozne tvrdnje i povezivanje sa registrovanim seksualnim prestupnikom. Takođe, borba za "našu decu" se izgledi ne odnosi ako je u pitanu - dete Aleksandar Vučić!

Profesor Fakulteta Političkih nauka Milan Petričković kaže da je teško naći reči za "patologiju u bukvalnom medicinskom smislu" onih koji su ovo učinili, ali i za one koji ih nisu osudili ovakve stvari.

- Ovde je pređena granica čak i političke nekulture, ljudskog otuđenja i nebiranja sredstva kako bi se postigao neki efekat u javnosti. To je nedopustivo, takva vrsta javnog komuniciranja i pokušaja da se stigmatizuje predsednik jedne zemlje, i jedno dete - samo zato što je dete predsednika. To pokazuje jednu patološku dimenziju ljudske prirode, to su "moralni idioti" sa moralnim slepilom, koji ne razlikuju dobro od zlog. To čak izlazi iz domene Makijavelističkog koncepta, jer niko ne treba da zaboravi da pored toga što je neko predsednik Republike - on je i ljudsko biće i otac. Roditeljski odnos je svetinja. Vrlo ozbiljno treba da se zapitamo kakva nas je to društvena pošast spopala kada deo javnosti ćuti na ovo? Kada za medije naklonjene opoziciji nije ni vest da se ovo dogofilo? Oni koji to ne osude ispada da podržavaju to neljudsko i patološko ponašanje, jer ovde se ne radi o politici već o ljudskosti i ne može sve drugačije da se tumači - govori prof Petričković koji se upitao na šta su još spremni blokaderi kada su sposobni ovoliko da izađu iz okvira zdrave pameti u pokušaju da dehumanizuju Vučića i njegovu porodicu.

Prof. dr Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i nekadašnja ministarka energetike kazala je za Kurir TV da institucije na ovakve urede ne reaguju, te da će postati prihvatljiv, uobičajeni narativ ukoliko se nastave.

- Poslednjih godinu ipo dana se ovo jako intenzivno dešava na predsednika Srbije, ali suštinski traje već 10 godina. Nismo mogli da pročitamo ni jednu normalnu rečenicu u odnosu na predsednika od strane političkih protivnika. One su postajale sve morbidnije i nenormalnije. Imali smo da se pravi grob i kovčeg Aleksandra Vučića, tortu gde se seče po vratu. Sve vreme imamo napad na celu porodicu. Vučiću se napada cela porodica. Ovo što smo do sada čuli je najmorbidnije do sad. Za sve to institucije nisu reagovale. Ovo je čista satanizacija predsednika - kazala je Mihajlovićeva.