Ankara je bila okićena bilbordima na kojima su fotografije predsednika Vučića i njegovog turskog kolege Redžepa Tajipa Erdogana, uz sledeći tekst:

- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić - Dobrodošli u Tursku!

WhatsApp Image 2026-02-13 at 14.48.531.jpeg
Foto: Kurir.rs

Aleksandar Vučić Turska
Foto: Kurir.rs

Podsećamo, tokom svečane večere koju je u čast Vučića upriličio Erdogan, predsednik Srbije je dočekan uz pesmu "Tamo daleko".

Aleksandar Vučić.jpg
av.png
Screenshot 2025-05-17 102915 copy2.png
Aleksandar Vučić (14).png