Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je sa velikim uvažavanjem i poštovanjem primljen prilikom zvanične posete Turskoj.
VUČIĆ SA NAJVEĆIM MOGUĆIM POŠTOVANJEM I UVAŽAVANJEM DOČEKAN U TURSKOJ: Pogledajte scenu sa ulica Ankare i toplu dobrodošlicu
Ankara je bila okićena bilbordima na kojima su fotografije predsednika Vučića i njegovog turskog kolege Redžepa Tajipa Erdogana, uz sledeći tekst:
- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić - Dobrodošli u Tursku!
Foto: Kurir.rs
Podsećamo, tokom svečane večere koju je u čast Vučića upriličio Erdogan, predsednik Srbije je dočekan uz pesmu "Tamo daleko".
