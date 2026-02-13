VUČIĆ NA OTVARANJU MINHENSKE BEZBEDNOSNE KONFERENCIJE: Razgovaraćemo o ključnim izazovima savremenog sveta, očekujem dobre i sadržajne sastanke
- Na ovogodišnjoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji razgovara se o ključnim izazovima savremenog sveta, o evropskoj bezbednosti i odbrani, budućnosti transatlantskih odnosa, regionalnim sukobima - naveo je Aleksandar Vučić na Instagramu.
Dodao je da je, u vremenu složenih geopolitičkih promena i rastuće globalne nesigurnosti, prisustvo Srbije na ovakvom skupu od izuzetnog značaja kako bismo čuli, naučili, ali i aktivno učestvovali u dijalogu o budućnosti, mogućim zajedničkim rešenjima i na najbolji način zaštitili svoje državne i bezbednosne interese.
- Očekujem dobre i sadržajne razgovore sa najvišim zvaničnicima iz celog sveta, od NR Kine, preko EU do SAD, sa ciljem daljeg jačanja saradnje i ukupnog međunarodnog položaja naše zemlje - naveo je Vučić i podelio fotografiju sa otvaranja konferencije.
Vučić je podelio fotografiju sa otvaranja na kojoj se nalazi u prvom redu, gde je i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.