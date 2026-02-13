Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ragovao je danas na objavu jednog korisnika društvene mreže X, koji je objavio fotografiju predsednika Srbije Aleksnadra Vučića i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova, osudivši "sumanute navode" dela medija i javnosti koji na krajnje varvarski način spajaju ćerku predsednika i izopačeni svet pokojnog Epstajna, koji je bio pravosnažno osuđen kao seksualni prestupnik.

- Takva brutalna kampanja laži i obmana samo stvara tenzije, oslobađa agresiju i targetira mladu devojku čiji je jedini greh što je ćerka predsednika Srbije. To je medijsko - politički vandalizam prvog reda, potez kukavica koji u nedostatku tema, udaraju prizemno i politički bedno na porodicu demokratski izabranog predsednika, koji stoički izdržava svako divljanje frustriranih politikanta i njihovih medijskih poslušnika - rekao je Stanković, a saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Da podsetimo, na mreži "X" pojavila se ranije objava izvesnog tviteraša Dragana Stevanovića, koji je postavio fotografiju na kojoj je Vučić sa ćerkom, uz neprimerene komentare i aluzije vezane za pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.