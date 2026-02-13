ČLAN VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA: Predsednik VST Branko Stamenković da se izuzme iz odlučivanja o izboru tužilaca u JTOK zbog pristrasnosti
Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Vladimir Simić predložio je danas predsedniku VST Branku Stamenkoviću da se izuzme iz odlučivanja o izboru javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), zbog sumnje u njegovu pristrasnost.
Simić je, podsećajući da je članom 44 Poslovnika o radu VSTpropisano da se predsednik i član Saveta moraju sami izuzeti iz rasprave i odlučivanja kada postoje okolnosti koje izazivanju sumnju u njegovu nepristrast, ukazao da je jedan od kandidata za izbor u JTOK javni tužilac (Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije) Milošević Aleksandar, koji postupa po krivičnoj prijavi koja je podneta protiv Branka Stamenkovića.
- Za tog tužioca ste vi lično u vašem saopštenju naveli da kao i VJT u Beogradu, glavni javni tužilac Nenad Stefanović postupaju suprotno Zakoniku o krivičnom postupku zbog čega smatram da se može dovesti u pitanje vaša objektivnost i nepristrasnost kada se bude odlučivalo o tom kandidatu da li će ili ne biti izabran - precizirao je Simić i komentarišući "eventualni kontraargument Stamenkovića, da je doneto rešenje o supstituciji kojim se predmet proitiv njega stavlja u nadležnost JTOK" podsetio da je protiv tog rešenja izjavljen prigovor koji je odbijen odlukom Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva.
Simić je naglasio da je, pre nego što je doneto to rešenje, 11. februara i VST i Vrhovnom javnom tužilaštvu podnet zahtev za izuzeće kako Vrhovnog javnog tužioca, tako i svih javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva vezano za odlučivanje o prigovoru na rešenje o supstituciji kojim je JTOK ovlašćeno da postupa u predmetu protiv Stamenković).
- Nisam video da ste zahtev za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca uvrstili u dnevni red današnje sednice ili dopunu dnevnog reda, niti sam bilo gde video odluku da se odbija zahtev za izuzeće svih javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva, te da je Kolegijum i dalje ovlašćen da odlučuje o prigovoru na rešenje o supstituciji - primetio je Simić.
Prema njegovim rečima, logičan sled je bio da se prvo donese odluka o zahtevu za izuzeće svih javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva i da Savet donese odluku o izuzeću Vrhovnog javnog tužioca za postupanje u tom predmetu, a nakon toga da se odnese odluka o podnetom prigovoru na rešenje o supstituciji.
- Ovde imamo obrnuiti sled, odbijen je prigovor dok se o zahtevu za izuzeće ćuti. Svi članovi Saveta su već 11. februara obavešteni da je zahtev za izuzeće podnet VST - napomenuo je Simić.
3:17 PM (1 minute ago)