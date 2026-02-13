Član VST traži da se predsednik VST izuzme iz odlučivanja o izboru tužilaca u JTOK zbog pristrasnosti

Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Vladimir Simić predložio je danas predsedniku VST Branku Stamenkoviću da se izuzme iz odlučivanja o izboru javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), zbog sumnje u njegovu pristrasnost.

Podsećajući da je članom 44 Poslovnika o radu VSTpropisano da se predsednik i član Saveta moraju sami izuzeti iz rasprave i odlučivanja kada postoje okolnosti koje izazivanju sumnju u njegovu nepristrast, Simić je ukazao da je jedan od kandidata za izbor u JTOK javni tužilac (Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije) Milošević Aleksandar, koji postupa po krivičnoj prijavi koja je podneta protiv njega (Stamenkovića).

"Za tog tužioca ste vi lično u vašem saopštenju naveli da kao i VJT u Beogradu, glavni javni tužilac Nenad Stefanović postupaju suprotno Zakoniku o krivičnom postupku zbog čega smatram da se može dovesti u pitanje vaša objektivnost i nepristrasnost kada se bude odlučivalo o tom kandidatu da li će ili ne biti izabran“, precizirao je Simić.

Dalje je prokomentarisao eventualni kontraargument Stamenkovića, da je doneto rešenje o supstituciji kojim se predmet proitiv njega stavlja u nadležnost JTOK.

Međutim, istovremeno je podsetio da je protiv tog rešenja izjavljen prigovor koji je odbijen odlukom Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva i naglasio da je pre nego što je doneto to rešenje, 11. februara 2026. godine i VST i Vrhovnom javnom tužilaštvu podnet zahtev za izuzeće kako Vrhovnog javnog tužioca, tako i svih javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva vezano za odlučivanje o prigovoru na rešenje o supstituciji (kojim je JTOK ovlašćeno da postupa u predmetu protiv Stamenkovića).

"Nisam video da ste zahtev za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca uvrstili u dnevni red današnje sednice ili dopunu dnevnog reda, niti sam bilo gde video odluku da se odbija zahtev za izuzeće svih javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva, te da je Kolegijum i dalje ovlašćen da odlučuje o prigovoru na rešenje o supstituciji“, primetio je Simić.

Prema njegovim rečima, logičan sled je bio da se prvo donese odluka o zahtevu za izuzeće svih javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva i da Savet donese odluku o izuzeću Vrhovnog javnog tužioca za postupanje u tom predmetu, a nakon toga da se odnese odluka o podnetom prigovoru na rešenje o supstituciji.

"Ovde imamo obrnuiti sled, odbijen je prigovor dok se o zahtevu za izuzeće ćuti. Svi članovi Saveta su već 11. februara obavešteni da je zahtev za izuzeće podnet VST“, napomenuo je Simić.